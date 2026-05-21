للمرة الرابعة في تاريخه.. زيزو يشارك في الكونفدرالية مع الأهلي

يستعد أحمد زيزو، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، للمشاركة في بطولة كأس الكونفدرالية عقب احتلال المارد الأحمر المركز الثالث.

وشارك زيزو من قبل في كأس الكونفدرالية في مشواره مع فريق الزمالك اثناء وجوده كلاعب

وجاءت مشاركاته السابقة مع الزمالك كالتالي:

موسم 2019 بقميص الزمالك.

موسم 2024 بقميص الزمالك.

موسم 2025 بقميص الزمالك.

وتوّج فريق الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز رسميًا، عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا في المباراة التي جمعتهما أمس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية للمسابقة.

ونجح الزمالك في حسم اللقب بعد ما رفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة.