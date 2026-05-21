محمد صلاح بين حلم كأس العالم وعروض أوروبا.. مستقبل قائد الفراعنة يشتعل

احتفل نادي ليفربول الإنجليزي بتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة الأولية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بداية من 11 يونيو المقبل في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وأشار الموقع الرسمي لنادي ليفربول إلى اختيار محمد صلاح ضمن قائمة الفراعنة الأولية للمونديال، مؤكدًا أن قائد المنتخب المصري يستعد لخوض تحدٍ جديد بقميص منتخب بلاده بعد سنوات من التألق وكتابة التاريخ داخل صفوف الفريق الإنجليزي، حيث يعد أحد أبرز أساطير النادي في العصر الحديث.

مجموعة مصر في كأس العالم

وأسفرت قرعة كأس العالم 2026 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي، في لقاء مرتقب يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

في سياق متصل، تتواصل التكهنات بشأن مستقبل محمد صلاح خلال الفترة المقبلة خاصة مع اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول وسط اهتمام متزايد من نادي فنربخشة التركي بالحصول على خدمات قائد منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عالمية أن إدارة النادي التركي دخلت في مفاوضات أولية مع محمد صلاح ووكيله في إطار خطة فنربخشة لبناء فريق قوي قادر على المنافسة محليا وأوروبيا خلال المواسم المقبلة، مع وضع النجم المصري على رأس أولويات التدعيمات الصيفية.

وبحسب التقارير، فإن محمد صلاح يفضل الاستمرار داخل القارة الأوروبية في الوقت الحالي رغم العروض المالية الضخمة المقدمة من أندية الدوري السعودي، حيث يرى قائد الفراعنة أنه لا يزال قادرًا على المنافسة في أعلى المستويات داخل الملاعب الأوروبية.

كما أوضحت التقارير أن اللاعب المصري أبدى مرونة بشأن مطالبه المالية، في ظل رغبته بخوض تجربة جديدة ضمن مشروع رياضي محترف يمنحه فرصة مواصلة المنافسة على البطولات القارية والمحلية إلى جانب الحفاظ على جاهزيته الفنية قبل المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

ورغم أن المفاوضات ما تزال في مراحلها الأولى فإن وتيرة الاتصالات بين الطرفين شهدت تطورا ملحوظا خلال الأيام الماضية، وسط ترقب كبير لمستقبل محمد صلاح في ظل استمرار اهتمام أندية سعودية كبرى بالتعاقد معه بعروض مالية ضخمة قد تغيّر مسار الصفقة في أي لحظة.