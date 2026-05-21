إنجاز تاريخي.. معتمد جمال رابع مدرب مصري يتوج بالدوري مع الزمالك

دخل الزمالك التاريخ من أوسع أبوابه بعدما توج بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخه ليواصل الفريق الأبيض كتابة أمجاده المحلية، ويضيف بطولة جديدة إلى خزائنه بعد موسم شهد تألقا كبيرا على مستوى الأداء والنتائج.

وشهد التتويج حدثا استثنائيا للمدرب معتمد جمال، الذي حصد أول بطولة دوري في مسيرته التدريبية ليضع اسمه بين المدربين الذين نجحوا في قيادة الزمالك لمنصة التتويج، كما أصبح أول مدرب مصري يحقق لقب الدوري مع القلعة البيضاء منذ 38 عامًا.

وكان آخر مدرب مصري توج بالدوري مع الزمالك هو عصام بهيج في موسم 1987-1988 قبل أن ينجح معتمد جمال في إنهاء سنوات طويلة من غياب المدرب الوطني عن منصات التتويج بالدوري مع الأبيض.

معتمد جمال رابع مدرب مصري يتوج بالدوري

وبات معتمد جمال رابع مدرب مصري يتوج بلقب الدوري مع الزمالك بعدما سبقه كل من زكي عثمان ومحمود أبو رجيلة وعصام بهيج، ليكتمل بذلك سجل المدربين المصريين الذين قادوا الزمالك لحصد البطولة المحلية الأغلى.

أول مدرب مصري يتوج بالدوري

وكان زكي عثمان أول مدرب مصري يقود الزمالك للتتويج بالدوري موسم 1977-1978، ثم جاء محمود أبو رجيلة ليحقق اللقب موسم 1983-1984 قبل أن يضيف عصام بهيج البطولة موسم 1987-1988 ليعود الإنجاز من جديد على يد معتمد جمال بعد انتظار دام 38 عامًا.