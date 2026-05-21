قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجار أسطوانة اكسجين يهز مدينة في المنوفية ووقوع ضحية ومصابين.. التفاصيل كاملة
احتجاز نشطاء أسطول غزة يشعل موجة انتقادات أوروبية ضد إسرائيل.. التفاصيل
مصر تستضيف الاجتماع الوزاري لآلية دول جوار ليبيا.. التفاصيل
قرار عاجل من المرشد الإيراني بشأن يورانيوم طهران
إيران .. زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب بندر عباس
رئيس الوزراء يستعرض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة
رسائل من نجوم منفجرة.. جليد أنتاركتيكا يكشف سرا دفنه الفضاء منذ آلاف السنين
شهداء ومصابون جراء استهداف خيام النازحين في قطاع غزة
بالأسماء.. وفاة شاب وإصابة 23 آخرين في انقلاب ميكروباص بـ المنوفية
رئيس بعثة الحج المصرية: اكتمال وصول جميع حجاج بعثة القرعة للأراضي المقدسة
هدف قاتل.. كيف تسبب ناصر ماهر في حزن الملايين من جماهير الأهلي؟
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنجاز تاريخي.. معتمد جمال رابع مدرب مصري يتوج بالدوري مع الزمالك

معتمد جمال
معتمد جمال
منتصر الرفاعي

دخل الزمالك التاريخ من أوسع أبوابه بعدما توج بلقب الدوري الممتاز للمرة الخامسة عشرة في تاريخه ليواصل الفريق الأبيض كتابة أمجاده المحلية، ويضيف بطولة جديدة إلى خزائنه بعد موسم شهد تألقا كبيرا على مستوى الأداء والنتائج.

وشهد التتويج حدثا استثنائيا للمدرب معتمد جمال، الذي حصد أول بطولة دوري في مسيرته التدريبية ليضع اسمه بين المدربين الذين نجحوا في قيادة الزمالك لمنصة التتويج، كما أصبح أول مدرب مصري يحقق لقب الدوري مع القلعة البيضاء منذ 38 عامًا.

وكان آخر مدرب مصري توج بالدوري مع الزمالك هو عصام بهيج في موسم 1987-1988 قبل أن ينجح معتمد جمال في إنهاء سنوات طويلة من غياب المدرب الوطني عن منصات التتويج بالدوري مع الأبيض.

معتمد جمال رابع مدرب مصري يتوج بالدوري 

وبات معتمد جمال رابع مدرب مصري يتوج بلقب الدوري مع الزمالك بعدما سبقه كل من زكي عثمان ومحمود أبو رجيلة وعصام بهيج، ليكتمل بذلك سجل المدربين المصريين الذين قادوا الزمالك لحصد البطولة المحلية الأغلى.

أول مدرب مصري يتوج بالدوري 

وكان زكي عثمان أول مدرب مصري يقود الزمالك للتتويج بالدوري موسم 1977-1978، ثم جاء محمود أبو رجيلة ليحقق اللقب موسم 1983-1984 قبل أن يضيف عصام بهيج البطولة موسم 1987-1988 ليعود الإنجاز من جديد على يد معتمد جمال بعد انتظار دام 38 عامًا.

معتمد جمال الدوري المصري الزمالك زكي عثمان محمود أبو رجيلة عصام بهيج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ترشيحاتنا

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. تقسيط صكوك الأضاحي 2026 بـ 12 قسطًا في محافظة الأقصر

لتخفيف الأعباء عن المواطنين.. تقسيط صكوك الأضاحي 2026 في محافظة الأقصر

ضبط كمية من الدواجن واللحوم غير صالحة داخل أحد المطاعم بالأقصر

ضبط كمية من الدواجن واللحوم غير صالحة للاستهلاك داخل أحد المطاعم بالأقصر

الفاعليات

قومي المرأة بالإسماعيلية ينظم لقاءً توعويًّا ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها»

بالصور

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

المزيد