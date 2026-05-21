قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشريح جثمان ياسمين ضحية خناقة جرمية مركز شباب الجزيرة
بعد شائعة تحوله جنسيا.. لؤي راغب علامة: الناس أصبحت تصدق أي شيء
مصادر عراقية تكشف تفاصيل القاعدة الإسرائيلية السرية في صحراء النخيب
مخالف وصادر له إزالة.. أول تعليق من محافظة الجيزة على هدم قصر بمنيل شيحة
كابو برازيلي ورقصة أنجولية وطيارة خصوصي.. 10 مشاهد مثيرة من تتويج الزمالك بالدوري
أسعار النفط ترتفع مجددا بعد تصريحات إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز
رئيس الوزراء: الحكومة تولي أهمية قصوى لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية
بعد حجب صفحات كروان مشاكل.. هؤلاء ينتظرون نفس المصير لنشر محتوى خادش للحياء
القبض على عاطلين سرقا حقيبة من سيارة تعطلت على طريق القليوبية
وصول طائرة مساعدات إماراتية تحمل 100 طن إلى مطار العريش تمهيدًا لإدخالها إلى غزة
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
بيهرب كتير.. كواليس اصطحاب سيدة نجلها للمدرسة مكبلا بجنزير وقفل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر مرموش يتصدر.. أغلى نجوم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة مدعوما بمجموعة مميزة من النجوم المحترفين والمحليين في ظل ارتفاع القيمة التسويقية للفراعنة إلى 136.23 مليون يورو، وفقًا لأحدث التقديرات الخاصة بأسعار اللاعبين في سوق الانتقالات.

ويتصدر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، قائمة أغلى لاعبي المنتخب الوطني بقيمة تسويقية تصل إلى 60 مليون يورو بعدما قدم مستويات قوية في الملاعب الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي.

ويأتي قائد الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 30 مليون يورو مستفيدا من خبراته الكبيرة ومسيرته الحافلة بالإنجازات على المستوى الأوروبي والعالمي.

وضمت القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس العالم مجموعة من العناصر المميزة في مختلف المراكز، حيث جاء في حراسة المرمى كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان ومحمد علاء، بينما ضم خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد محمد عبد المنعم أحمد فتوح وكريم حافظ، إلى جانب عدد من العناصر الأخرى.

وفي خط الوسط يعول المنتخب على مجموعة من الأسماء البارزة أبرزها أحمد سيد زيزو إمام عاشور محمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل إضافة إلى القائد محمد صلاح فيما يقود الهجوم عمر مرموش إلى جانب عدد من العناصر الشابة الواعدة.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم انطلاق معسكر الفراعنة بمركز المنتخبات الوطنية مشيرا إلى أن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم سيتم إعلانها عقب المباراة الودية أمام روسيا، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد 26 لاعبا فقط في القائمة النهائية لكل منتخب مشارك بالبطولة.

وعلى جانب آخر، أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب السودان ومالاوي وأنجولا في البطولة التي تستضيفها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يونيو 2027 على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو في نسخة تاريخية تقام للمرة الأولى في 3 دول بشكل مشترك وسط ترقب كبير لمشوار الفراعنة في البطولة القارية بعد انتهاء مشوار كأس العالم 2026.

منتخب مصر كأس العالم القيمة التسويقية للمنتخب مصر عمر مرموش محمد صلاح محمود حسن تريزيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ياسمين الخطيب

القلعة البيضاءُ تنشدُ لحنها.. ياسمين الخطيب تحتفل بتتويج الزمالك

ترشيحاتنا

طارق السيد

الزمالك يعلن تعيين طارق السيد مشرفا فنيا على أكاديمياته بالسعودية

شمس البارودي

تفاصيل اختراق حساب شمس البارودي ونشر فيديو صادم لها

الزمالك

عقب تتويج كلا الفريقين بالدوري.. الزمالك يتفوق على أرسنال الإنجليزي

بالصور

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد