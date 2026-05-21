عمر مرموش يتصدر.. أغلى نجوم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026

يستعد منتخب مصر لكرة القدم لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة مدعوما بمجموعة مميزة من النجوم المحترفين والمحليين في ظل ارتفاع القيمة التسويقية للفراعنة إلى 136.23 مليون يورو، وفقًا لأحدث التقديرات الخاصة بأسعار اللاعبين في سوق الانتقالات.

ويتصدر عمر مرموش نجم مانشستر سيتي، قائمة أغلى لاعبي المنتخب الوطني بقيمة تسويقية تصل إلى 60 مليون يورو بعدما قدم مستويات قوية في الملاعب الأوروبية خلال الفترة الأخيرة، ليؤكد مكانته كأحد أبرز نجوم الكرة المصرية في الوقت الحالي.

ويأتي قائد الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول في المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 30 مليون يورو مستفيدا من خبراته الكبيرة ومسيرته الحافلة بالإنجازات على المستوى الأوروبي والعالمي.

وضمت القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس العالم مجموعة من العناصر المميزة في مختلف المراكز، حيث جاء في حراسة المرمى كل من محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان ومحمد علاء، بينما ضم خط الدفاع محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد محمد عبد المنعم أحمد فتوح وكريم حافظ، إلى جانب عدد من العناصر الأخرى.

وفي خط الوسط يعول المنتخب على مجموعة من الأسماء البارزة أبرزها أحمد سيد زيزو إمام عاشور محمود حسن تريزيجيه وإبراهيم عادل إضافة إلى القائد محمد صلاح فيما يقود الهجوم عمر مرموش إلى جانب عدد من العناصر الشابة الواعدة.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم انطلاق معسكر الفراعنة بمركز المنتخبات الوطنية مشيرا إلى أن القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم سيتم إعلانها عقب المباراة الودية أمام روسيا، خاصة أن الاتحاد الدولي لكرة القدم حدد 26 لاعبا فقط في القائمة النهائية لكل منتخب مشارك بالبطولة.

وعلى جانب آخر، أسفرت قرعة تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027 عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب السودان ومالاوي وأنجولا في البطولة التي تستضيفها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم 19 يونيو 2027 على أن تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو في نسخة تاريخية تقام للمرة الأولى في 3 دول بشكل مشترك وسط ترقب كبير لمشوار الفراعنة في البطولة القارية بعد انتهاء مشوار كأس العالم 2026.