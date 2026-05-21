البرلمان العربي يؤكد دعمه لليمن ويدعو إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة

هنأ محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية اليمن قيادةً وحكومةً وشعبًا وبرلمانًا، بمناسبة العيد الوطني للجمهورية اليمنية، الذي يوافق 22 مايو من كل عام.

وأكد اليماحي دعم البرلمان العربي الكامل للجمهورية اليمنية ومؤسساتها الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، مشددًا على موقف البرلمان العربي الثابت في مساندة كل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته.

كما جدد رئيس البرلمان العربي التأكيد على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية شاملة ونهائية للأزمة اليمنية، وفق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها محليًا والمعترف بها دوليًا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.