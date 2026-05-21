قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلامي: ما قدمه معتمد جمال مع الزمالك سيُخلد في التاريخ
ينشر فيديوهات الشعوذة للتربح.. القبض على دجال العامرية
تصوير وتشهير.. ملابسات اتهام مذيعة لـ مدرس بالتحرش في مول بأكتوبر
رئيس الوزراء يتابع جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
دموع على الممر.. 3 لقطات حزينة في مباراة الأهلي والمصري
تشريح جثمان ياسمين ضحية خناقة جرمية مركز شباب الجزيرة
بعد شائعة تحوله جنسيا.. لؤي راغب علامة: الناس أصبحت تصدق أي شيء
مصادر عراقية تكشف تفاصيل القاعدة الإسرائيلية السرية في صحراء النخيب
مخالف وصادر له إزالة.. أول تعليق من محافظة الجيزة على هدم قصر بمنيل شيحة
كابو برازيلي ورقصة أنجولية وطيارة خصوصي.. 10 مشاهد مثيرة من تتويج الزمالك بالدوري
أسعار النفط ترتفع مجددا بعد تصريحات إيرانية جديدة بشأن مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مركز تطوير معلمي القرآن يختتم اختبارات المقارئ في الأقصر

مركز تطوير معلمي القرآن يختتم اختبارات المقارئ في الأقصر
مركز تطوير معلمي القرآن يختتم اختبارات المقارئ في الأقصر

تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اختُتِمت اليوم، الخميس، بفرع الرواق الأزهري بمحافظة الأقصر، فعاليات اختبارات الدفعة السادسة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، والتي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر.

مركز تطوير معلمي القرآن يختتم اختبارات المقارئ في الأقصر

وشهدت الاختبارات مشاركة 150 محفظًا من العاملين بالرواق الأزهري، يمثلون 4 محافظات بصعيد مصر والوادي الجديد، وهي: الأقصر، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر، يتم اختبارهم على مدار يومين، حيث تم تنظيم اللجان لضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية في التقييم، وتوفير الأجواء المناسبة للمتقدمين.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن هذه المقارئ تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الأزهر الشريف لخدمة كتاب الله، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تستهدف مراجعة القرآن الكريم كاملاً بدقة وإتقان على مدار أربعة أشهر، إلى جانب دراسة متون التجويد العلمية والارتقاء بالأداء الصوتي للمحفظين.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن هذه الاختبارات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف انتقاء وتأهيل أفضل الكفاءات، قائلاً: "نحرص من خلال هذه المراحل على ضمان وصول رسالة القرآن الكريم للمتعلمين بأعلى جودة ممكنة، ووفق المنهج الأزهري الوسطي الأصيل".

كما أوضح الدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، أن اختيار فرع الأقصر لاستضافة المرحلة الأخيرة يأتي استكمالاً لجهود التوسع النوعي والكمي لأنشطة الرواق في جميع المحافظات، بما يلبي تطلعات الراغبين في حفظ كتاب الله تحت إشراف نخبة من المتخصصين والعلماء.

جدير بالذكر أن هذه الاختبارات استهدفت جميع المحافظات بمشاركة 960 محفظًا من العاملين بفروع الرواق الأزهري، تم اختبارهم بمقرات الجامع الأزهر والإسكندرية وأسيوط والأقصر.

تأتي الاختبارات وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة، وتنعقد اللجان برئاسة والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.

​تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور الرواق الأزهري في نشر علوم القرآن الكريم وتطوير مهارات القائمين على تحفيظه، بما يضمن الحفاظ على ريادة الأزهر الشريف في خدمة علوم الدين والدنيا في إطار سلسلة من المراحل التأهيلية المستمرة التي يتبناها الجامع الأزهر الشريف لرفع كفاءة ومستوى محفظي ومدرسي القرآن الكريم بجميع الفروع على مستوى الجمهورية.

القرآن مركز تطوير معلمي القرآن المقارئ أحمد الطيب شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

فرج عامر

عَك كروي غير مُمتع.. تعليق ناري لـ فرج عامر على مباريات حسم الدوري

ياسمين الخطيب

القلعة البيضاءُ تنشدُ لحنها.. ياسمين الخطيب تحتفل بتتويج الزمالك

حفيظ دراجي

الفارس الأبيض يعود.. رد فعل مفاجئ من حفيظ دراجي بعد تتويج الزمالك بالدوري

ترشيحاتنا

البقوليات

البقول كلها فيتامينات.. القومي للتغذية يكشف مصادر البروتين المهمة

الشاي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاي يوميا؟

الطرب

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الطرب في المنزل

بالصور

هل انفصلت أصالة عن فائق حسن ؟.. القصة الكاملة ورد نجلها

أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن
أصالة وفائق حسن

" التعريف بمبادرة المشروعات الخضراء الذكية".. ندوة لـ القومى للمرأة بالشرقية

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد