تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اختُتِمت اليوم، الخميس، بفرع الرواق الأزهري بمحافظة الأقصر، فعاليات اختبارات الدفعة السادسة للمحفظين بمقارئ الرواق الأزهري، والتي ينظمها مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر.

مركز تطوير معلمي القرآن يختتم اختبارات المقارئ في الأقصر

وشهدت الاختبارات مشاركة 150 محفظًا من العاملين بالرواق الأزهري، يمثلون 4 محافظات بصعيد مصر والوادي الجديد، وهي: الأقصر، وقنا، وأسوان، والبحر الأحمر، يتم اختبارهم على مدار يومين، حيث تم تنظيم اللجان لضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية في التقييم، وتوفير الأجواء المناسبة للمتقدمين.

وفي هذا السياق، صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن هذه المقارئ تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الأزهر الشريف لخدمة كتاب الله، مشيرًا إلى أن هذه الدورات تستهدف مراجعة القرآن الكريم كاملاً بدقة وإتقان على مدار أربعة أشهر، إلى جانب دراسة متون التجويد العلمية والارتقاء بالأداء الصوتي للمحفظين.

من جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن هذه الاختبارات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف انتقاء وتأهيل أفضل الكفاءات، قائلاً: "نحرص من خلال هذه المراحل على ضمان وصول رسالة القرآن الكريم للمتعلمين بأعلى جودة ممكنة، ووفق المنهج الأزهري الوسطي الأصيل".

كما أوضح الدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر، أن اختيار فرع الأقصر لاستضافة المرحلة الأخيرة يأتي استكمالاً لجهود التوسع النوعي والكمي لأنشطة الرواق في جميع المحافظات، بما يلبي تطلعات الراغبين في حفظ كتاب الله تحت إشراف نخبة من المتخصصين والعلماء.

جدير بالذكر أن هذه الاختبارات استهدفت جميع المحافظات بمشاركة 960 محفظًا من العاملين بفروع الرواق الأزهري، تم اختبارهم بمقرات الجامع الأزهر والإسكندرية وأسيوط والأقصر.

تأتي الاختبارات وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ود. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة، وتنعقد اللجان برئاسة والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف.

​تأتي هذه الخطوة لتعزيز دور الرواق الأزهري في نشر علوم القرآن الكريم وتطوير مهارات القائمين على تحفيظه، بما يضمن الحفاظ على ريادة الأزهر الشريف في خدمة علوم الدين والدنيا في إطار سلسلة من المراحل التأهيلية المستمرة التي يتبناها الجامع الأزهر الشريف لرفع كفاءة ومستوى محفظي ومدرسي القرآن الكريم بجميع الفروع على مستوى الجمهورية.