شيخ الأزهر يستقبل رئيس الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية والوفد المرافق له للتهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

استقبل الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، المطران سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، والوفد المرافق له، لتهنئة فضيلته بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وفد الكنيسة الأسقفية يهنئون شيخ الأزهر

وفي بداية اللقاء، هنأ وفد الكنيسة الأسقفية شيخ الأزهر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك، متمنين لفضيلته دوام الصحة والعافية، داعين الله تعالى أن يعيد هذه المناسبات والأعياد على مصرنا العزيزة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والأمان.

وأشاد المطران سامي فوزي بالعلاقات التي تجمع الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالأزهر الشريف، وبجهود المركز الإسلامي المسيحي المشترك، وما يقدمه من دورات تدريبية وورش عمل تجمع وعاظ الأزهر وآباء الكنيسة لتبادل الرؤى والنقاشات حول مختلف القضايا المعاصرة، وبخاصة ترسيخ التعايش المشترك.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لهذه الزيارة الكريمة لوفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، مؤكدًا أن تبادل الزيارات في الأعياد والمناسبات يعكس تماسك النسيج الوطني لمصرنا العزيزة؛ مسلمين ومسيحيين، وعمق العلاقات التي تربطهم، وهي فرصة متجددة لتعزيز أواصر الود والمحبة والتلاحم الوطني، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصرنا العزيزة، وأن يجنبها كل مكروه وسوء.

وضم وفد الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كلًّا من: الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، والقسيس أرشديكون ياسر كوكو، راعي الخدمة السودانية بأبروشية مصر، والعميد الكنسي هانئ شنودة، عميد كاتدرائية جميع القديسين، وكنن مدحت صبري، راعي كنيسة القديس مرقص بمنوف، والقسيس الدكتور ماثيو أندرسون، راعي كنيسة يوحنا المعمدان بالمعادي، ومدير الدراسات الأكاديمية بالمركز المسيحي الإسلامي، والقسيس سمير داود، راعي كنيسة رئيس السلام بمدينة السلام بمصر، ومدير المبادرات الاجتماعية بالمركز المسيحي الإسلامي، والقسيس مايكل بيوكنن، راعيًا بالكنيسة الأسقفية في أيرلندا، وميرنا ماجد، مسؤولة المكتب الصحفي بأبروشية الكنيسة الأسقفية.

كما ضم وفد الأزهر: الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بأعمال وكيل الأزهر، والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ورئيس الرابطة العالمية لخريجي الأزهر، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس جامعة الأزهر، والأمين العام لبيت العائلة المصرية، والسفير عبد الرحمن موسى، مسؤول العلاقات الخارجية والوافدين بالأزهر، والسفير قدري عبد المطلب، مسؤول البروتوكول والعلاقات الخارجية بالأزهر، والدكتور أحمد بركات، مدير المركز الإعلامي بالأزهر.