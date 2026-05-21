الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

كابو برازيلي ورقصة أنجولية وطيارة خصوصي.. 10 مشاهد مثيرة من تتويج الزمالك بالدوري

يسري غازي

توج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز أمس حيث انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد فى المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

أحرز هدف الزمالك الوحيد في شباك سيراميكا كليوباترا المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ خلال مجريات الشوط الأول.

وأهدر أحمد بلحاج نجم فريق سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء فيما ألغي حكم اللقاء الألماني هدفا لصالح فريق الزمالك سجله الأنجولي شيكوبانزا.

وشهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز عديد اللقطات المثيرة.

هدف مبكر

نجح في تسجيل هدف التقدم مبكرًا عن طريق عدي الدباغ في الدقيقة الثامنة، قبل أن يواصل ضغطه الهجومي طوال اللقاء.

واستغل الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الزمالك خطأ سعد سمير مدافع سيراميكا كليوباترا وقام بالضغط عليه وسدد الكرة سكنت شباك محمد بسام حارس المرمي مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

تألق عواد

شهدت المباراة تألق محمد عواد حارس مرمى الزمالك، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها أحمد بلحاج لاعب سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 56، ليحافظ على تقدم فريقه ويؤدي إلي حسم اللقب.

وتسبب محمد عواد حارس الزمالك في إحتساب حكم اللقاء الألماني ركلة جزاء إثر إرتكابه خطأ مع حسين السيد نجم فريق سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء.

هدف ملغي

ألغى حكم اللقاء هدفًا ثانيًا لصالح الزمالك مع بداية الشوط الثاني بعد العودة إلى تقنية الفيديو “VAR”.

ونجح الأنجولي شيكوبانزا نجم الزمالك في إستغلال إرتباك مدافع سيراميكا كليوباترا داخل منطقة الجزاء وقام بالضغط عليه وراوغ محمد بسام حارس المرمي وأودع الكرة في الشباك إلا أن حكم اللقاء الألماني عاد إلي تقنية الفيديو وألغي الهدف بداعي إرتكاب نجم الفارس الأبيض خطأ.

رقصة أنجولية

عقب إطلاق حكم اللقاء الألماني صافرة نهاية المباراة وتتويج الزمالك بلقب الدوري دخل الأنجولي شيكوبانزا في وصلة رقص داخل الملعب.

 كابو برازيلي

تقمص البرازيلي خوان بيزيرا دور الكابو وقام بالإحتفال وسط جماهير الزمالك وسط تفاعل كبير من عشاق القلعة البيضاء.

طائرة خاصة

وصلت طائرة خاصة إلي ملعب استاد القاهرة الدولي تحمل على متنها درع الدوري الممتاز.

وفي تقليد لأول مرة فى تاريخ الكرة المصرية تم تسليم درع الدوري الممتاز إلي فريق الزمالك عبر طائرة خاصة قامت بإستئجارها رابطة الأندية المحترفة.

السعيد يرقص 

احتفل عبدالله السعيد مع نجوم الزمالك داخل غرفة خلع الملابس بطريقته الخاصة وقام بالرقص علي أنغام الفرح بالتتويج بلقب الدوري الممتاز.

احتفال خاص 

اصطحب جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك درع الدوري إلي غرفة خلع الملابس واحتفل مع نجوم القلعة البيضاء.

ذوي الهمم

توجه حسام عبدالمجيد مدافع فريق الزمالك عقب نهاية مباراة سيراميكا كليوباترا إلي أحد المشجعين من ذوي الهمم للإحتفال معه بلقب الدوري الممتاز.

قائد الزمالك 

تسلم عمر جابر قائد فريق الزمالك درع الدوري الممتاز للمرة الـ 15 فى تاريخ القلعة البيضاء.

وتوجه بعدها عمر جابر إلي زملائه من أجل الإحتفال باللقب وسط تفاعل كبير من جماهير الفارس الأبيض التي حضرت فى مدرجات ستاد القاهرة الدولي.

