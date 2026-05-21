عافرت رغم الأزمات.. مراد مكرم يتغنى بالزمالك بعد حصد الدوري

أشاد الفنان مراد مكرم، بأداء نادي الزمالك بعد التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "اسمعكم بقي الحدوتة الزمالك أخد الدوري ودي بعض لقطات الحدوته ابتدي الموسم برحيل أهم لاعب عندك الي غريمك ومع ذلك عافرت، اتسحب منك أرض كانت المخطط لها تدخلك فوق ال ٢٠٠ مليار جنيه علي مدار ٥ سنين وعافرت".

وتابع: "اضطريت تبيع أهم لاعبين عندك علشان تصرف علي الفريق وعافرت، نافست في ٣ بطولات ب ١٥ لاعب خرجت من واحده ونافست لآخر نفس في التانيه وكسبت التالتة وعافرت، عليك ١٨ قضية غلق قيد ومع ذلك عافرت، مافيش فرصه تشتري او تبدل اي لعيب طوال الموسم وعافرت".

وأضاف: “اتصاب كابتن فريقك وبقيت بتلعب ب ١٤ لاعب وعافرت، اللعيبه ما بتقبضش و مع ذلك بتعافر”.

واختتم: “ولكن بقي عنصر واحد من عناصر الكرة هو نقطة قوتك دايما.... جمهورك أقوي تشجيع اقوي مواظبة علي حضور المبارايات، اقوي مسانده وقت السقوط قبل النجاح، جمهور مافقدش الامل حتي آخر ثانيه، جمهور آمن ان الحلم ممكن رغم كل المشاكل ومن بعديهم لعيبه وادارة موتت نفسها في الملعب وبره الملعب”.