الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تصل لمنطقة حمراء في يوليو وأغسطس مع نفاد المخزونات وتزايد الطلب في الصيف

كشف مدير وكالة الطاقة الدولية بأن أسواق النفط يمكن أن تصل إلى منطقة حمراء في يوليو وأغسطس مع نفاد المخزونات وتزايد الطلب في الصيف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، لتقلص خسائرها السابقة مع متابعة المستثمرين لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في حين قدمت ضغوط شح الإمدادات وتراجع المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.27 دولار، أو بنسبة 1.21%، إلى 106.29 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بمقدار 1.29 دولار، أو بنسبة 1.31%، إلى 99.55 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.