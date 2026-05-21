الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ارتفاع أسعار النفط مع ترقب محادثات أمريكا وإيران

أ ش أ

 ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% خلال تعاملات الخميس، لتقلص خسائرها السابقة مع متابعة المستثمرين لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في حين قدمت ضغوط شح الإمدادات وتراجع المخزونات الأمريكية بعض الدعم للأسعار.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.27 دولار، أو بنسبة 1.21%، إلى 106.29 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي بمقدار 1.29 دولار، أو بنسبة 1.31%، إلى 99.55 دولار للبرميل؛ وفق ما ذكره موقع (إنفستنج) الأمريكي.

وكان الخامان القياسيان قد هبطا بأكثر من 5.6% أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما في أكثر من أسبوع، بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران وصلت إلى مراحلها النهائية، لكنه هدد أيضًا بشن هجمات إضافية إذا لم توافق طهران على اتفاق سلام.

وقال محللو بنك “آي إن جي” في مذكرة الخميس إن “سوق النفط لا يزال شديد الحساسية تجاه العناوين المرتبطة بإيران، مع استمرار المشاركين في التعويل بشكل كبير على التقارير التي تشير إلى تقدم المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران”.

وأضافوا: “مررنا بهذا الوضع عدة مرات من قبل، وانتهى الأمر في النهاية بخيبة أمل”، متوقعين متوسط سعر لخام برنت عند 104 دولارات للبرميل خلال الربع الحالي.

وحذرت إيران من أي هجمات إضافية، كاشفة عن خطوات تعزز سيطرتها على مضيق هرمز الحيوي، الذي أصبح مغلقًا إلى حد كبير، رغم أنه كان قبل الحرب ينقل شحنات نفط وغاز طبيعي مسال تعادل نحو 20% من الاستهلاك العالمي.

وأعلنت إيران أمس الأربعاء إنشاء “هيئة مضيق الخليج الفارسي” الجديدة، مؤكدة فرض “منطقة بحرية خاضعة للرقابة” في مضيق هرمز.

وكانت إيران قد أغلقت المضيق فعليًا ردًا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي أشعلت الحرب في 28 فبراير. ورغم توقف معظم القتال منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أبريل، فإن إيران لا تزال تحد من حركة المرور عبر هرمز، بينما تفرض الولايات المتحدة حصارًا على سواحلها.

وأدت خسائر الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط الرئيسية المنتجة للنفط بسبب الحرب إلى دفع الدول للسحب بوتيرة سريعة من مخزوناتها التجارية والاستراتيجية، ما أثار مخاوف من استنزافها.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة سحبت نحو 10 ملايين برميل من النفط من احتياطيها البترولي الاستراتيجي الأسبوع الماضي، في أكبر عملية سحب مسجلة على الإطلاق.

وفي إشارة إضافية إلى تأثير اضطرابات الإمدادات، أظهرت بيانات الإدارة الأمريكية انخفاضًا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأمريكية خلال الأسبوع الماضي.

