تركيا: نعتزم اليوم إعادة مواطنينا المشاركين بأسطول الصمود عبر رحلات جوية خاصة

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن أنقرة تعمل مع جميع المؤسسات المعنية لضمان سلامة وعودة مواطنيها المحتجزين نتيجة التدخل غير القانوني ضد أسطول الصمود العالمي.

وقال فيدان، في تصريحات له: “نعتزم اليوم إعادة مواطنينا والمشاركين من دول أخرى إلى تركيا عبر رحلات جوية خاصة”.

وأضاف الوزير التركي: “سنواصل حماية حقوق مواطنينا والوفاء بمسئوليتنا الإنسانية تجاه المدنيين في غزة، وسنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني بكل حزم”.

ومنذ قليل، أعلنت كوريا الجنوبية إطلاق سراح اثنين من رعاياها كانت القوات الإسرائيلية قد احتجزتهما على متن أسطول المساعدات الذي كان متجها إلى قطاع غزة.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) اليوم، الخميس، عن المتحدثة باسم البيت الأزرق الرئاسي، كانج يو جونج، قولها، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة الكورية بذلت جهودا دبلوماسية حثيثة لتأمين إطلاق سراح رعاياها المحتجزين لدى إسرائيل.

وكان رئيس كوريا الجنوبية، لي جيه ميونج، قد اتهم إسرائيل بانتهاك القوانين الدولية، مشيرا إلى أن الأسطول لم يكن في المياه الإقليمية الإسرائيلية وقت احتجازه.

وفي انتقاد علني نادر لدولة أجنبية، قال لي إن إسرائيل "تجاوزت الحدود" باحتجازها للكوريين الجنوبيين، الذين لم يخالفوا أي قواعد دولية.