أخبار كاذبة.. أول تعليق من أسرة أصالة على خبر طلاقها من زوجها فائق حسن

نفى خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة، طلاقها من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.

وعلق خالد الذهبي من على أحد المنشورات يتحدث عن طلاق أصالة نصري عبر انستجرام، وكتب: “أخبار كاذبة”، مؤكدًا عدم صحة ما يتم تداوله.

وترددت خلال الساعات الماضية أنباء عن طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها الشاعر فائق حسن بعد زواج دام 5 سنوات.

ولم يعلق الزوجان على هذه الأنباء حتى الآن لا تأكيدا ولا نفيا، علما أن هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها شائعات الانفصال بينهما، وكان يردان أحيانا بالنفي، وأحيانا بالتجاهل.

وما زال الزوجان حتى الآن يتابعان بعضهما على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بشكل طبيعي، وهو ما قد يشير إلى وضعهما الحالي بشكل ما.