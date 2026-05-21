فن وثقافة

الليلة.. عرض كلمات بلا معنى ولعبة الخروج ضمن المهرجان الختامي لنوادي المسرح

أحمد البهى

يستقبل مسرح السامر بالعجوزة مساء اليوم الخميس عرضين مسرحيين، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته الثالثة والثلاثين، تحت رعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، في إطار برامج وزارة الثقافة.

يأتي العرض الأول بعنوان "كلمات بلا معنى" لفرقة قصر ثقافة نجع حمادي، تأليف محمد حلمي، وإخراج ملاك عبد النور، وتدور أحداثه حول مهندس يشعر أن حياته فقدت قيمتها، إلى أن يلتقي نحاتا يحاول إقناعه بأن الإنسان خُلق ليترك أثرا، وأن مواجهة الأخطاء أفضل من الهروب منها، لتتوالى الأحداث.

ويحمل العرض الثاني عنوان "لعبة الخروج" لفرقة قصر ثقافة قوص، ويقدم في الثامنة مساء، وهو من تأليف كريم الشاوري، وإخراج شريف عبد الجابر.
وتدور أحداثه حول شاب وفتاة يجدان نفسيهما داخل عالم غريب مليء بالبوابات، يسيطر عليه "الكبير" وأعوانه، لينشأ صراع بينهم في محاولة للبحث عن طريق للخروج.

يقدم العرضان بحضور لجنة التحكيم المكونة من المخرج أحمد طه، الدكتور محمد سعد، الدكتور أكرم فريد، الكاتب محمود حمدان، المخرج محمد جبر، والمخرج محمد الطايع مقررا للجنة، ويعقبه ندوة نقدية يشارك بها الكاتب شاذلي فرح، الناقدة الدكتورة داليا همام، والدكتورة سامية حبيب.

وينفذ المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية والإدارة العامة للمسرح، ويشارك به هذا الموسم 27 عرضا مسرحيا تقدم يوميا بالمجان على مسرحي السامر وروض الفرج، وتستمر فعالياته حتى 25 مايو الجاري.

