قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

أضرار الإفراط في لحوم عيد الأضحى 2026 ونصائح مع اقتراب عيد الأضحى 2026، يتجدد اهتمام المواطنين بالعادات الغذائية المرتبطة بهذه المناسبة الدينية، وعلى رأسها تناول اللحوم التي تمثل جزءًا أساسيًا من طقوس الاحتفال، إلا أن الإفراط في استهلاك اللحوم الحمراء قد يحمل مخاطر صحية متعددة، ما يدفع الخبراء إلى التأكيد على أهمية الاعتدال واتباع نظام غذائي متوازن لتجنب أي مضاعفات محتملة.

نصحت هيئة الدواء المصرية بعدم الإفراط في تناول اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك؛ لأن الإفراط يؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية.

أضرار الافراط فى تناول اللحوم..

1-حصى الكلى​

يسبب الإفراط في تناول اللحوم التأثير سلبًا على الكلى وزيادة احتمالية تكون الحصوات، حيث أن البروتينات الحيوانية تحتوي على مركبات تسمى البيورينات التي تتحلل إلى حمض اليوريك، والكثير من هذا الحمض يسبب تكون حصوات الكلى.​

2-الإصابة بالالتهابات في الجسم​

إن الدهون المشبعة الموجودة في اللحم تعزز إصابة الجسم بالالتهابات، كما أن اللحوم تفتقر إلى مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الالتهابات والوقاية منها.​

فمن المهم تناول الأطعمة الملونة، والمقصود بها الخضروات والفواكة ذات الألوان العديدة لاحتوائها على مضادات الأكسدة المهمة للجسم.​

3-إمكانية الإصابة بالجفاف​

نتيجة زيادة حمض اليوريك في الجسم الذي يحدث بسبب تناول كميات كبيرة من اللحوم؛ فسوف تحتاج الكلى إلى مقدار زائد من الماء لتخليص الجسم من المواد السامة التي تتراكم بسبب اللحوم.​

ويتطلب هذا سحب المزيد من الماء الموجود في الجسم، وكثرة الحاجة إلى التبول، ومع عدم شرب الماء بكميات كافية، يمكن أن تصاب بالجفاف.​

4-صعوبة الهضم والإصابة بالإمساك​

اللحوم من الأطعمة التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها، ولا تحتوي على الألياف، ويمكن أن تسبب حدوث انتفاخات، وخاصةً اللحم الذي يحتوي على دهون.​