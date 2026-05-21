الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وسط تصاعد التوتر مع الصين.. تايوان تؤكد استعدادها للحوار مع إدارة ترامب

أكدت تايوان استعدادها للحوار والتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة تعكس سعي الجزيرة إلى الحفاظ على علاقاتها الاستراتيجية مع واشنطن وسط تصاعد التوترات مع الصين بشأن ملف السيادة والاستقلال.

وجاءت التصريحات التايوانية عقب مواقف أدلى بها ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى بكين، حيث دعا تايوان إلى تجنب أي خطوات رسمية نحو إعلان الاستقلال، محذرًا من أن أي تصعيد قد يفاقم التوتر في منطقة مضيق تايوان. 

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يسعى إلى “خفض التوترات” بين بكين وتايبيه، مشيرًا إلى أن إدارته لم تحسم بعد ملف مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان.

وفي رد رسمي، شددت وزارة الخارجية التايوانية على أن تايوان “دولة ديمقراطية ذات سيادة ومستقلة، وليست خاضعة لجمهورية الصين الشعبية”، مؤكدة في الوقت ذاته استمرارها في التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة وتعزيز التعاون الأمني والسياسي مع واشنطن. 

وأضافت الوزارة أن مبيعات الأسلحة الأمريكية تمثل عنصرًا مهمًا في “الردع المشترك” للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أوضح نائب وزير الخارجية التايواني تشن مينغ-تشي أن بلاده حريصة على فهم توجهات إدارة ترمب بشأن العلاقات الثنائية، مؤكدًا أن التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة يبقى “حجر الزاوية” في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة. 

كما أشار إلى أن تايوان ستواصل العمل مع الجانب الأمريكي لتطوير قدراتها الدفاعية في مواجهة الضغوط الصينية المتزايدة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الحساسية بين الولايات المتحدة والصين حول مستقبل تايوان، إذ تعتبر بكين الجزيرة جزءًا من أراضيها وتعارض أي تحركات تعتبرها داعمة لاستقلالها. وخلال لقائه مع ترمب، حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ من أن “سوء التعامل” مع قضية تايوان قد يؤدي إلى صراع مباشر بين القوتين العظميين.

