الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دعاء النجاح في نهاية العام الدراسي.. مع الاستمرارية والتحمل والتحلي بالصبر

دعاء النجاح في نهاية العام الدراسي، يستحب للمسلم الدعاء بالتوفيق والنجاح في جميع الاختبارات والامتحانات النهائية والحرص على التركيز والانتباه وعدم التشتت والتركيز على دراسة المادة بشكل جيد وفهمها بشكل صحيح، مع الاستمرارية والتحمل والتحلي بالصبر والجد في الدراسة وعدم الاستسلام للتحديات والصعوبات، والدعاء ليس الوسيلة الوحيدة لتحقيق النجاح في نهاية العام الدراسي، فهو يجب أن يرافق بالجد والمثابرة والمواظبة على الدراسة بشكل منتظم.

دعاء النجاح والتوفيق للطلاب

ويقول المسلم في دعاء النجاح في نهاية العام الدراسي اللهم اجعل هذا العام الدراسي عامًا مليئًا بالنجاح والتفوق.

اللهم سخر لي القوة والعزيمة للتغلب على الصعوبات وتحقيق النجاح في الدراسة.

اللهم ارزقني النجاح والتميز في جميع المواد والاختبارات.

اللهم سدد خطواتي نحو النجاح والتفوق في العام الدراسي الحالي.

اللهم احفظني من الخطأ والتقصير وساعدني على الاستمرار في الدراسة بجدية ومثابرة.

اللهم أنعم علي بالفهم والتفهم والحفظ الجيد للمواد الدراسية.

اللهم ارزقني التفوق والتميز والتقدير الجيد في دراستي.

اللهم اجعل دراستي نافعة ومفيدة لي وللمجتمع.

اللهم أسعدني بالنجاح في الدنيا والآخرة.

اللهم أعني على التركيز والانتباه والتفوق في الدراسة.


اللهم ألهمني الصبر والتحمل والإرادة القوية لتحقيق النجاح في العام الدراسي
اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا.

ربي اجعل النجاح رفيق دربنا ووفقنا لما تحبه وترضاه.

اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين.
يا الله إني أسألك توفيقا في طريقي، وراحة في نفسي. 

اللهم أنر بالعلم بصيرتهم وعقولهم، واكتب لهم النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة.

ربي اجعل في قلبه نورا، وفي سمعه نورا، وفي بصره نورا، واجعل النور من خلفه ومن أمامه، وعن يمينه وعن يساره، ومن تحته نورا، ومن فوقه نورا، وزده اللهم بركة وضياء.

ربي إني أعوذ بك من شتات الأمر ومسّ الضر وضيق الصدر.. اللهم إني استغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق.

دعاء النجاح والتوفيق 

دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة هو دعاء يتم الإكثار منه خلال فترات الامتحانات والاختبارات والدورات الدراسية. ويتم استخدام هذا الدعاء كوسيلة للتواصل مع الله والتماس النجاح والتوفيق في الدراسة والتعليم.

ويعتبر دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة من الأدعية التي يبحث عنها الطلاب، حيث يتم استخدامه بشكل واسع في العديد من البلدان المسلمة.

ويتضمن هذا الدعاء طلب النجاح والتوفيق في الدراسة والامتحانات، وتسهيل الأمور وتذليل العقبات التي يواجهها الطالب أثناء دراسته.

ومن خلال دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة، يسعى المسلمون إلى الاتصال بالله وطلب التوفيق والنجاح في الدراسة والتعليم، ويؤمنون بأن الله هو الذي يمنح النجاح والتوفيق في كل شيء، بما في ذلك الدراسة والامتحانات، ومن خلال هذا الدعاء، يتم تحفيز الطلاب على العمل الجاد والاجتهاد في الدراسة، ويتم إلهامهم بالثقة بأن الله سيمنحهم النجاح والتوفيق في الدراسة.

اللهم إني أسألك في ختام العام الدراسي فهمًا عظيمًا وعقلًا صافيًا وسعادة عامرة، اللهم يسر لي الهدوء في الإجازة الصيفية، وأكرمني بالنجاح في العام الدراسي القادم وفي كل عام.

ربي أسألك في نهاية العام الدراسي أن تخرجني من الظلمات إلى النور، وأن تجعلني يا رب العالمين من المتعلمين المثقفين الذين يتمتعون بالحكمة والعلم والموعظة.

-الحمد لله على نهاية وختام العام الدراسي، ربي أحمدك وأشكرك على ما أنعمت علي في هذه السنة الدراسية وما فضلت به علي، اللهم احفظني من كل سوء يا أرحم الراحمين.

الحمد لله على نهاية وختام العام الدراسي اللهم وفقني في السنة الدراسية القادمة إلى النجاح الباهر وإلى تحقيق وتحصيل أعلى الدرجات وأفضل العلامات، آمين يا كريم.

-الحمد لله على نهاية وختام العام الدراسي بعد الكثير من التعب والجهد والمعاناة، فيا رب العالمين لك الحمد على ما أنعمت به وفضلت به علي يا أرحم الراحمين.

-ربي اجعلني في نهاية هذا العام الدراسي من المتفوقين، اللهم لا تضيع لي تعبًا ولا جُهدًا واجعلني يا رحمن يا رحيم من الذين ينجحون نجاحًا عظيمًا بإذنك.

