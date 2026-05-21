لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

في خطوة تعكس التحولات الكبرى داخل صناعة السيارات العالمية، تتجه العلامة الإيطالية الفاخرة مازيراتي ‏نحو التعاون مع شركات صينية لتصنيع طرازاتها المستقبلية داخل الصين، في محاولة لاستعادة التوازن بعد التراجع الحاد في المبيعات والأرباح خلال السنوات الأخيرة.

وبحسب تقارير متخصصة، تدور مناقشات حالية حول مشروع يعتمد على شراكة تجمع بين جاك و هواوي إلى جانب مازيراتي، بحيث تتولى "جاك" عمليات التطوير والتصنيع، بينما توفر هواوي الأنظمة الذكية والتقنيات الإلكترونية، في حين تركز مازيراتي على التصميم والهوية الخاصة بالعلامة الإيطالية.

ووفقا للتصور المطروح، سيتم إنتاج السيارات المخصصة للأسواق العالمية تحت علامة مازيراتي، بينما تطرح النسخ المخصصة للصين بعلامة مايكسترو، التي تعد من العلامات الفاخرة الجديدة داخل السوق الصينية.

ويأتي هذا التحول بعد سنوات من تمسك مازيراتي بالإنتاج المحلي داخل إيطاليا، إذ كانت الشركة قد أعلنت قبل عدة أعوام أن جميع طرازاتها المستقبلية سيتم تطويرها وتصنيعها بالكامل داخل المصانع الإيطالية، ضمن خطة للتحول إلى السيارات الكهربائية، لكن هذه الاستراتيجية لم تحقق النتائج المنتظرة، خاصة مع التراجع الكبير في الطلب على سيارات العلامة.

وتشير التقارير إلى أن "مايكسترو" نجحت بالفعل في إنتاج طرازها الكهربائي ‏S800‎‏ المزود بخيار زيادة مدى القيادة، والذي يتجاوز سعره 100 ألف دولار، ما يجعله قريبا من الفئة التي تستهدفها مازيراتي في سياراتها الفاخرة الكهربائية.

كما تؤكد المعلومات أن أعمال التطوير الخاصة بالمشروع بدأت بالفعل خلف الكواليس، رغم عدم الإعلان رسميا عن توقيع اتفاق نهائي بين الأطراف الثلاثة حتى الآن، وهو ما يعكس جدية المفاوضات التي انطلقت منذ العام الماضي بالتزامن مع أحاديث متزايدة حول إعادة هيكلة مستقبل العلامة داخل مجموعة ستيلانتيس.

وتواجه مازيراتي ضغوط متزايدة بعد الانخفاض الحاد في مبيعاتها خلال 2024، حيث فقدت الشركة أكثر من نصف حجم مبيعاتها مقارنة بالعام السابق، مع استمرار التراجع خلال 2025، في ظل اشتداد المنافسة داخل سوق السيارات الكهربائية الفاخرة، خاصة من الشركات الصينية التي توسعت بقوة خلال الفترة الأخيرة.

وتكشف الأرقام الحالية حجم التراجع الذي تعيشه العلامة الإيطالية، بعدما كانت قد اقتربت من بيع نحو 49 ألف سيارة خلال عام 2017، وهو الرقم الذي يمثل واحدة من أفضل فتراتها التجارية خلال العقد الأخير.

ومن المنتظر أن تكشف ستيلانتيس خلال اجتماع المستثمرين المقبل عن رؤيتها الجديدة لمستقبل مازيراتي وخطط إعادة الهيكلة، وسط توقعات بإجراء تغييرات واسعة لإنقاذ العلامة الفاخرة من استمرار نزيف الخسائر.

وتعكس هذه التحركات حجم التغير الذي يشهده قطاع السيارات عالميا، مع تصاعد النفوذ الصيني في سوق السيارات الكهربائية، ودخول العلامات الأوروبية التقليدية في مرحلة جديدة من الشراكات التقنية والصناعية للحفاظ على قدرتها التنافسية.