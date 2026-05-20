شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم مرة ‏أخرى خلال أقل من شهر، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

وتراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه ووصلت في بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه؛ ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق، بعد أن ‏كانت هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية في أسعار السيارات، وبالتالي ‏يبحث المشترون الآن عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين وكذلك السيارات الكهربائية.

وخلال السطور التالية سنتعرف على أحدث 5 سيارات 2026 في السوق المصري.

1- اكس بينج P7+

تعتمد السيارة XPENG P7+ على محرك كهربائي خلفي بقوة 313 حصان مع 450 نيوتن متر من العزم، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.2 ثانية، مع نظام دفع خلفي 2WD، وتأتي ببطارية سعة 74.9 كيلوواط/ساعة، مع مدى قيادة يصل إلى 530 كم وفقًا لمعيار WLTP الأوروبي.

كما تدعم السيارة الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 446 كيلوواط، ما يسمح بشحن البطارية من 10 إلى 80% خلال 12 دقيقة فقط، بينما تدعم الشحن AC حتى 11 كيلوواط، ويبلغ متوسط استهلاك الطاقة 16.4 كيلوواط/100 كم.

وياتي سعر السيارة ‏XPENG P7‎‏+ ‏بفئة وحيدة بسعر 2.150.000 مليون جنيه.

2- ستروين‎ C5 Air-cross ‎

تأتي ستروين C5 Air-cross الجديدة بمحرك تيربو سعة 1.6 لتر بقوة 180 حصانًا، مع أبعاد توفر رحابة داخلية مميزة، حيث يبلغ طول السيارة 4650 مم، وعرضها 1902 مم، وارتفاعها 1668 مم، وقاعدة عجلات بطول 2784 مم، بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تصل إلى 565 لترًا.

أما عن سعر ستروين C5 Air-cross فتاتي :

- فئة Advanced بسعر 1,695,000 جنيه

- فئة Ultimate بسعر 1,935,000 جنيه

3- Geely EX5 ‎

تعتمد النسخة الهجينة ‏EM-iمن السيارة Geely EX5 ‎ على منظومة هجينة بقوة 218 حصانا، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 8.05 ثانية، ويصل مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1060 كم.

أما النسخة الكهربائية بالكامل EV، فتياتي بمحرك بقوة 160kW (حوالي 218 حصاناً)، وتتميز ببطارية "Short Blade" الجديدة من جيلي التي تدعم الشحن السريع، ويتراوح المدى الكهربائي بين 475 كم إلى 530 كم حسب الفئة ومعيار القياس (WLTP أو CLTC)، ويمكن شحنها من 30% إلى 80% في غضون 20 دقيقة.

وتطرح السيارة بثلاث فئات تبدأ أسعارها من مليون و420 ألف جنيه، وتصل إلى مليون و570 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا، أما النسخة الهجينة EM-i فتبدأ أسعارها من مليون و399.9 ألف جنيه لفئة PRO، فيما تصل الفئة MAX إلى مليون و549.9 ألف جنيه.

4- ‏BYD Sealion 5‎‏ ‏‎ ‏

تعد السيارة BYD Sealion 5 من طرازات الـ SUV الهجينة التي تعتمد على تقنية DM-i، مع الاعتماد على بطارية BYD Blade Battery، وتتوفر بفئتين هما Ultra وLuxury، حيث تأتي فئة Ultra بمحرك 1.5 تيربو مع نظام هجين بمحرك كهربائي، بقوة 210 حصان وعزم دوران 300 نيوتن متر، وبطارية بسعة 12.96كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة كهربائي داخل المدينة يصل إلى 90كم.

أما فئة Luxury، فتضيف إلى تجهيزات فئةUltra بطارية أكبر بسعة 18.3 كيلو واط/ساعة، ومدى قيادة كهربائي داخل المدينة يصل إلى 120 كم، وباقة أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة ADAS بالكامل، بما يرفع مستوى الراحة والتجهيزات داخل السيارة.

أما عن سعر‏ ‏BYD Sealion 5‎‏ ‏فتاتي :‏

‏- فئة ‏ Ultra‏بسعر ‏ 1,399,900 جنيه ‏

‏- فئة ‏ Luxury‏بسعر 1,649,900 جنيه ‏

5- تويوتا ‏bZ4X‏ ‏

تعد تويوتا bZ4X أولى خطوات العلامة اليابانية في فئة الـ SUV الكهربائية بالكامل، وتأتي ببطارية سعة 73 كيلوواط/ساعة (تطوير تويوتا وباناسونيك)، توفر مدى قيادة يصل إلى 567 كم.

وتتوفر بنسخة دفع أمامي بقوة 224 حصانا، ونسخة دفع رباعي بقوة 343 حصانا وتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 5.1 ثانية، وتدعم الشحن السريع DC، حيث يمكن شحن البطارية في حوالي 30 دقيقة.

وتاتي أسعار تويوتا ‏bZ4X‏ ‏

‏- الفئة الأولى بسعر 2 مليون و200 ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثانية بسعر 2 مليون و380 ألف جنيه.‏