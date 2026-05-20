الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ينفّذ المهام تلقائيًا.. جوجل تكشف عن مساعد ذكاء اصطناعي Gemini Spark

لمياء الياسين

أعلنت جوجل عن سلسلة من التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مساعد شخصي يعمل بالذكاء الاصطناعي سيصدر قريباً
وأشارت جوجل إلى أنها ستُطلق مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، بما في ذلك مساعد ذكاء اصطناعي يُدعى Gemini Spark، والذي يقوم بشكل استباقي بتنفيذ المهام نيابةً عن المستخدمين ومن جانبها قد استثمرت جوجل وشركتها الأم، ألفابت ، مليارات الدولارات في تطوير الذكاء الاصطناعي وصرح كبير المسؤولين الماليين في الشركة، خلال مكالمة مع المستثمرين أواخر أبريل، أن النفقات الرأسمالية لهذا العام قد تصل إلى 190 مليار دولار. ويبدو أن هذا الاستثمار يؤتي ثماره، إذ تُظهر أرباحها الفصلية نموًا قويًا . وارتفع سعر السهم بنسبة 11% إضافية منذ صدور التقرير الشهر الماضي.

400 مليون مستخدم

قال بيتشاي خلال كلمته الرئيسية إن تطبيق Gemini كان لديه 400 مليون مستخدم نشط شهريًا في العام الماضي، لكن عدد المستخدمين تجاوز الآن 900 مليون، أي أكثر من الضعف في عام واحد.

بدأت جوجل يوم الثلاثاء بإطلاق أحدث إصداراتها من معالجات Gemini 3.5 لمليارات المستخدمين حول العالم، بدءًا بمعالج Gemini 3.5 Flash. يركز هذا المعالج على السرعة، وتؤكد جوجل أن معالج 3.5 Flash هو الأقوى من حيث الأداء والبرمجة حتى الآن، كما أنه أسرع بأربع مرات تقريبًا من بعض المعالجات المنافسة.

وقالت الشركة إن نظام Gemini 3.5 تم تطويره بتدريبات وتدابير سلامة جديدة وأكثر تقدماً، مما يعني أن نماذجه أقل عرضة لتوليد محتوى ضار أو رفض الإجابة عن الاستفسارات الآمنة عن طريق الخطأ.

 إنشاء فيديوهات عالية الجودة

أعلنت جوجل أيضًا عن نموذج جديد، Gemini Omni، يُمكّن المستخدمين من إنشاء فيديوهات عالية الجودة عبر طرح استفسار يتضمن أي مدخلات، سواء كانت نصوصًا أو صورًا أو فيديوهات أو ملفات صوتية. ويمكن تعديل الفيديو الذي يُنشئه Omni بسهولة من خلال محادثة معه. وسيتمكن المستخدمون لاحقًا من إنشاء صور وملفات صوتية باستخدام Omni، ولكن لم تُعلن جوجل عن موعد إطلاق هذه الميزات.

وقالت الشركة إن مقاطع الفيديو الخاصة بـ Omni ستظهر بشكل أكثر واقعية من مقاطع الفيديو التي تم إنشاؤها بواسطة نماذج أخرى بسبب فهمها للقوى مثل الجاذبية والطاقة الحركية وديناميكيات السوائل.


سيتم إطلاق Gemini Omni Flash، أول منتج من عائلة Omni، يوم الثلاثاء لمشتركي باقات Google Al Plus وPro وUltra عبر تطبيق Gemini وGoogle Flow. ابتداءً من هذا الأسبوع، سيكون متاحًا مجانًا على YouTube Shorts وتطبيق YouTube Create.

