الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق أندرويد 17 الذكي وحواسب Googlebook ونظارات الخيال الممتد في حدث التاريخ

أندرويد 17
احمد الشريف

قصت شركة جوجل الأمريكية، اليوم، شريط افتتاح فعاليات مؤتمرها السنوي العالمي للمطورين "Google I/O 2026" بمسرح "Shoreline Amphitheatre" في كاليفورنيا.

وأفاد تقرير موسع نشره موقع "Gizmodo" التقني، بأن نسخة هذا العام تعد الأضخم في تاريخ الشركة التكنولوجي، حيث شهدت تحول نظام التشغيل "أندرويد 17" من مجرد واجهة تشغيل تقليدية إلى "منظومة ذكاء عميقة"، بالتزامن مع إزاحة الستار عن فئة حواسب خارقة ونظارات ذكية مدهشة صُممت خصيصاً لمنافسة كبرى قلاع الوادي الرقمي.

نظام أندرويد 17 يتحول إلى شبكة عملاء تفاعلية

تستهدف جوجل من خلال الهندسة البرمجية لنظام "Android 17" تفعيل ميزة "Gemini Intelligence" كطبقة أساسية مدمجة في عمق النظام.

 وتمنح هذه القفزة المساعد الرقمي القدرة على قراءة سياق الشاشة ومحتواها، وتنفيذ مهام معقدة متعددة الخطوات تلقائياً عبر التطبيقات دون تدخل مستمر من المستخدم، مثل قص صورة وإرسالها عبر منصات التراسل فوراً. 

وحرص المطورون على دعم النظام بميزات ثورية لحماية الهواتف مثل "Theft Detection Lock" للإغلاق التلقائي الفوري عند تعرض الهاتف للسرقة، ووضع "Pause Point" المبتكر لمنع الإدمان الرقمي والتصفح السلبي.

حواسب Googlebook ونظام تشغيل الذكاء الموحد

فجرت جوجل المفاجأة التي انتظرها قطاع المحترفين بإعلانها الرسمي عن فئة الحواسب المحمولة المميزة "Googlebooks"، والمطورة بالتعاون مع عمالقة التصنيع "Asus وDell وHP وLenovo"؛ وتعمل هذه الأجهزة الفريدة بواسطة نظام تشغيل جديد كلياً يعتمد على هندسة أندرويد المكتبية والمسمى برمزياً "Aluminum OS" (ويتوقع الخبراء طرحه باسم GoogleOS). 

ويتميز النظام بقدرته الفائقة على تشغيل تطبيقات الهاتف والويب بسلاسة مطلقة، مع تزويده بمؤشر الفأرة السحري "Magic Pointer" الذي يقدم للمستخدم اقتراحات وتحليلات ذكية ومباشرة بناءً على ما يتم عرضه على الشاشة لرفع مستويات الإنتاجية.

نظارات ذكية display-free بالتعاون مع سامسونج تضرب "Meta"

كشفت اللجان المشتركة بين جوجل وسامسونج عن النسخ الاستهلاكية الجاهزة للأسواق من النظارات الذكية العاملة بمنصة "Android XR"، لتعلن بذلك حرباً برمجية وتجارية مباشرة ضد نظارات "Meta" الشهيرة. 

وجاءت النظارات بتصميمات عصرية جذابة بالتعاون مع دور النظارات العالمية "Warby Parker" لتقديم عدسات طبية مريحة، و"Gentle Monster" بتصميمات دائرية أنيقة. وتدعم هذه النظارات المدمجة بمحرك "Gemini 2.5 Pro" ميزات الترجمة الفورية والرسائل النصية وتوجيهات الخرائط الصوتية وتحديد المواقع الجغرافية محلياً دون الحاجة لشاشة عرض فيزيائية.

تحديثات جارفة لمنصات الفيديو والسيارات والخرائط

أطلقت جوجل الترقية الثالثة من وحش توليد الفيديوهات الذكي "Veo 3"، محققة طفرة سينمائية غير مسبوقة في واقعية المشاهد وتوليد المؤثرات البصرية المعقدة. 

وتكاملت الطفرة التقنية مع ضخ تحديثات ثورية لمنظومة السيارات "Android Auto" شملت ميزة "Cast to Car" لتمكين الركاب من بث الفيديوهات مباشرة لشاشة السيارة، إلى جانب تجديد بَصري للخرائط "Google Maps" بدعم المشاهد ثلاثية الأبعاد (3D Visuals) والملاحة المحسنة للمسارات، وتسهيل نقل الملفات السحابية عبر ميزة "Quick Share" لتصبح متوافقة بالكامل مع هواتف الآيفون عبر الرموز السريعة QR.

يبرهن الطوفان التكنولوجي الذي أطلقته جوجل في مؤتمر المطورين لعام 2026 على أن ملامح المستقبل الرقمي يتم صياغتها بالكامل تحت مظلة الذكاء الاصطناعي العميل والعتاد المستقل؛ ومع بدء وصول هذه الابتكارات والميزات الفريدة تباعاً للمستخدمين في مصر والعالم العربي، يبدو أن طريقة تعاملنا مع الشاشات المحيطة بنا ستتغير بصورة جذرية لتصبح أكثر ذكاءً وسرعة وأماناً.

