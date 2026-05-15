تشعل حماس الجماهير.. جوجل تطلق صفحة ويب تفاعلية مذهلة لجهاز Googlebook المرتقب

أطلقت شركة جوجل رسمياً صفحة هبوط (Landing Page) تفاعلية ومبهرة مخصصة لجهازها المحمول الجديد المنتظر "Googlebook"، وذلك في خطوة تسويقية ذكية لبناء الزخم وجذب الأنظار نحو منصتها القادمة في خريف العام الجاري، بعد النجاح الكبير والصدى الواسع الذي حققته إعلانات مؤتمر "The Android Show".

واجهة تفاعلية تجسد سحر الذكاء الاصطناعي

تستهدف جوجل من خلال موقعها الجديد تقديم تجربة بصرية ساحرة تستعرض للمستخدمين كيفية عمل ميزات الذكاء الاصطناعي "Gemini Intelligence" بشكل واقعي؛ حيث يضم الموقع رسوماً متحركة تفاعلية مبتكرة تستعرض ميزة "Magic Pointer" (المؤشر السحري) الجديدة، والتي تتيح للمستخدم تحريك الفأرة أو هزها لتنشيط نظام الذكاء الاصطناعي فوراً، فضلاً عن تقديم محاكاة بصرية لميزة "Create My Widget" لصناعة الأدوات الذكية المخصصة، وخاصية "Cast My Apps" التي تسمح بفتح تطبيقات هواتف أندرويد وتشغيلها على شاشة الكمبيوتر المحمول مباشرة دون عناء.

شعار تسويقي يعكس قوة العتاد وخفة الوزن

كشفت صفحة الويب الجديدة عن الشعار التسويقي الرسمي الذي ستعتمده جوجل لسلسلة الأجهزة القادمة وهو: "تصميم بخفة الريشة.. وقوة عاتية" (Featherweight design. Heavyweight power). ويعكس هذا الشعار بوضوح الاستراتيجية الهيكلية التي تتبناها جوجل مع شركائها الخمسة الكبار المصنعين للحواسب (Dell وHP وLenovo وAcer وASUS)، حيث سينصب التركيز على تقديم عتاد خارق ومعالجات متطورة مدمجة داخل هياكل شديدة النحافة والخفة لمنافسة أجهزة ماك بوك وويندوز الرائدة.

منصة تفاعلية ترسم ملامح حواسب المستقبل

تتيح المنصة الحالية للمستخدمين وعشاق التقنية إمكانية التسجيل عبر البريد الإلكتروني لتلقي الإشعارات الفورية والتحديثات أولاً بأول حول مواعيد الطرح؛ وتؤكد الأوساط التقنية أن هذا الرابط الإلكتروني (googlebook.com) لن يقتصر على كونه مجرد إعلان تشويقي، بل سيتحول مع مرور أسابيع الصيف واقتراب الخريف إلى المنصة الأساسية التي ستكشف فيها الشركات الصانعة عن المواصفات العتادية الكاملة، والأسعار الرسمية، وشريط الإضاءة التفاعلي الشهير "Glowbar" الذي سيميز غطاء هذه الحواسيب الثورية.

يبرهن إطلاق صفحة "Googlebook" الجديدة على أن جوجل لا تبني مجرد نظام تشغيل بديل، بل تؤسس لهوية بصرية متكاملة تسعى من خلالها لإعادة صياغة مفهوم الحوسبة المحمولة؛ ومع التصميم المبهر للموقع، يبدو أن العملاق الأمريكي يمتلك ثقة عمياء في قدرة أجهزته القادمة على تغيير قواعد اللعبة بشكل كامل في أسواق مصر والعالم بحلول نهاية 2026.