قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الداخلية السوري: القبض على نائب رئيس أركان الجيش وضابط كبير آخر في نظام المخلوع بشار
حكم اسكتلندي تحت حماية الشرطة بعد تهديدات إلكترونية بسبب ركلة جزاء لسيلتيك
ليفربول يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام أستون فيلا
شرارة تجر الباقي | عز العرب: بعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان
وزير الأوقاف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تدعم كل ما يعزز الارتباط بكتاب الله
تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن
خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي
مفيش نص بالنص .. ياسمين عز : إنتي كعروسة تاخدي العريس بشنطة هدومه
تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته
‎الخطيب يهنئ رجال السلة بالفوز بـ دوري السوبر والثلاثية المحلية‎
الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي
ترامب يحذر تايوان من اتخاذ خطوات باتجاه الاستقلال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تشعل حماس الجماهير.. جوجل تطلق صفحة ويب تفاعلية مذهلة لجهاز Googlebook المرتقب

Googlebook
Googlebook
احمد الشريف

أطلقت شركة جوجل رسمياً صفحة هبوط (Landing Page) تفاعلية ومبهرة مخصصة لجهازها المحمول الجديد المنتظر "Googlebook"، وذلك في خطوة تسويقية ذكية لبناء الزخم وجذب الأنظار نحو منصتها القادمة في خريف العام الجاري، بعد النجاح الكبير والصدى الواسع الذي حققته إعلانات مؤتمر "The Android Show".

واجهة تفاعلية تجسد سحر الذكاء الاصطناعي

تستهدف جوجل من خلال موقعها الجديد تقديم تجربة بصرية ساحرة تستعرض للمستخدمين كيفية عمل ميزات الذكاء الاصطناعي "Gemini Intelligence" بشكل واقعي؛ حيث يضم الموقع رسوماً متحركة تفاعلية مبتكرة تستعرض ميزة "Magic Pointer" (المؤشر السحري) الجديدة، والتي تتيح للمستخدم تحريك الفأرة أو هزها لتنشيط نظام الذكاء الاصطناعي فوراً، فضلاً عن تقديم محاكاة بصرية لميزة "Create My Widget" لصناعة الأدوات الذكية المخصصة، وخاصية "Cast My Apps" التي تسمح بفتح تطبيقات هواتف أندرويد وتشغيلها على شاشة الكمبيوتر المحمول مباشرة دون عناء.

شعار تسويقي يعكس قوة العتاد وخفة الوزن

كشفت صفحة الويب الجديدة عن الشعار التسويقي الرسمي الذي ستعتمده جوجل لسلسلة الأجهزة القادمة وهو: "تصميم بخفة الريشة.. وقوة عاتية" (Featherweight design. Heavyweight power). ويعكس هذا الشعار بوضوح الاستراتيجية الهيكلية التي تتبناها جوجل مع شركائها الخمسة الكبار المصنعين للحواسب (Dell وHP وLenovo وAcer وASUS)، حيث سينصب التركيز على تقديم عتاد خارق ومعالجات متطورة مدمجة داخل هياكل شديدة النحافة والخفة لمنافسة أجهزة ماك بوك وويندوز الرائدة.

منصة تفاعلية ترسم ملامح حواسب المستقبل

تتيح المنصة الحالية للمستخدمين وعشاق التقنية إمكانية التسجيل عبر البريد الإلكتروني لتلقي الإشعارات الفورية والتحديثات أولاً بأول حول مواعيد الطرح؛ وتؤكد الأوساط التقنية أن هذا الرابط الإلكتروني (googlebook.com) لن يقتصر على كونه مجرد إعلان تشويقي، بل سيتحول مع مرور أسابيع الصيف واقتراب الخريف إلى المنصة الأساسية التي ستكشف فيها الشركات الصانعة عن المواصفات العتادية الكاملة، والأسعار الرسمية، وشريط الإضاءة التفاعلي الشهير "Glowbar" الذي سيميز غطاء هذه الحواسيب الثورية.

يبرهن إطلاق صفحة "Googlebook" الجديدة على أن جوجل لا تبني مجرد نظام تشغيل بديل، بل تؤسس لهوية بصرية متكاملة تسعى من خلالها لإعادة صياغة مفهوم الحوسبة المحمولة؛ ومع التصميم المبهر للموقع، يبدو أن العملاق الأمريكي يمتلك ثقة عمياء في قدرة أجهزته القادمة على تغيير قواعد اللعبة بشكل كامل في أسواق مصر والعالم بحلول نهاية 2026.

شركة جوجل Googlebook الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

العملات البلاستيكية

هل اختفت العملات البلاستيكية من الأسواق؟.. التفاصيل الكاملة

البنك المركزي

البنك المركزي : بيع أذون خزانة بـ97.54 مليار جنيه| تفاصيل

خلال اللقاء

ميثاق الشركات الناشئة يدخل مصر من بوابة ضخمة مع كبرى الجهات .. تفاصيل مهمة

بالصور

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

حمو النيل
حمو النيل
حمو النيل

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

أضرار التدخين على البروستاتا.. ماذا يحدث لها عند شرب السجائر؟

التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد