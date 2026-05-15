لأول مرة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.. اختبارات الاستماع والمحادثة إلكترونيًا لطلاب الترجمة

شهدت جامعة قناة السويس  نجاحًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتها الأكاديمية، من خلال عقد اختبارات مقرر الاستماع والمحادثة إلكترونيًا لطلاب برامج اللغات والترجمة التخصصية، وذلك للمرة الأولى، في إطار توجه جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية نحو تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز مهارات الطلاب التطبيقية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الدولي، وبناءً على توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

جاء ذلك تحت الإشراف العام والمتابعة من الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على كلية الألسن، وبإشراف الدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقد أُجريت الامتحانات بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس، بمتابعة الدكتور صفوت عبد المقصود عميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن رجب المدير التنفيذي لمعهد كونفوشيوس وأستاذ اللغة الصينية، وبإشراف الدكتور طارق أبو الميلة وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلوى إبراهيم منسق برامج اللغات بكلية التجارة الدولية واللغات بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وشملت الاختبارات برنامج الترجمة التخصصية باللغة الألمانية بإجمالي 133 طالبًا، وبرنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية بإجمالي 191 طالبًا، حيث أظهرت الاختبارات مستوىً متميزًا من التفاعل والأداء بين الطلاب، بما يعكس حرص الجامعة على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك مهارات التواصل الفعّال والقدرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجالات اللغات والترجمة وسوق العمل الدولي.

ويأتي هذا النجاح في إطار استراتيجية الجامعة للتحول الرقمي وتطبيق أحدث النظم التعليمية والتقويمية، بما يسهم في تطوير العملية التعليمية ورفع كفاءة الطلاب أكاديميًا ومهاريًا، ويعزز من مكانة الجامعة كمؤسسة تعليمية حديثة تسعى إلى تقديم تجربة تعليمية متطورة وفقًا للمعايير الدولية.
[5/14, 11:33 AM] +20 12 00211354: ▪︎▪︎ «وزارة الاتصالات تطلق مبادرة "مكن نفسك AI" بالتعاون مع مايكروسوفت لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجالات الذكاء الاصطناعي»....

في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتعزيز مهارات التحول الرقمي، أطلقت الوزارة مبادرة "مكن نفسك AI" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والتي تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة الموجهة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات، بهدف تطوير المهارات الرقمية ورفع الكفاءة الأكاديمية والبحثية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث.

ويتضمن البرنامج التدريبي الأول «مسار أعضاء هيئة التدريس (Educators Learning Path)»، والذي يهدف إلى دعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتطوير قدراتهم في إعداد مواد أكاديمية حديثة وتطوير المحاضرات، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الأكاديمي والبحثي، والتوافق مع متطلبات التحول الرقمي في التعليم العالي.

ويشمل المحتوى التدريبي لهذا المسار كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الأكاديمي والبحثي، وإعداد المواد التعليمية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي وتحليل الأفكار، واستخدام Microsoft Copilot في تنظيم المهام الأكاديمية وتحسين أساليب التواصل مع الطلاب. وتبلغ مدة التدريب ست ساعات بنظام الأونلاين تحت إشراف مدرب محترف.

كما يشمل البرنامج «مسار طلاب الكليات غير التكنولوجية (AI Beginner)»، والذي يركز على دعم طلاب الكليات غير المتخصصة في التكنولوجيا، وتعريفهم بكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل، بما يساعدهم على إعداد الأبحاث وتنظيم المهام ورفع فرصهم التنافسية في سوق العمل المستقبلي.

ويتضمن التدريب تعريفاً مبسطاً بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته اليومية، وشرحاً لأساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية، مع استكشاف أدوات Microsoft 365 Copilot في عمليات الكتابة والتلخيص وتنظيم المهام لزيادة الإنتاجية، وتقدم الدورة التدريبية لمدة ثلاث ساعات أونلاين من خلال مدرب محترف.

ويحصل جميع المتدربين في هذه المسارات على شهادة حضور معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. ونظراً لأن كل جلسة لها عدد محدود من المقاعد، فإن الدخول يكون بأسبقية الحضور، حيث يتم إدخال المتدربين من قائمة الانتظار (Lobby) خلال 3 إلى 5 دقائق من موعد بدء الجلسة، وفي حالة اكتمال العدد يتعين على المتدرب الانضمام إلى جلسة أخرى.

وتنطلق الجلسات التدريبية خلال شهر يونيو 2026، حيث تعقد الجلسة الأولى يومي 14 و15  يونيو من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً عبر الرابط:

https://spoo.me/xsBio71

https://is.gd/7UWGMM

وتعقد الجلسة الثانية يومي 16 و17 يونيو في نفس التوقيت عبر الرابط:
https://is.gd/RyEBsr

كما يشهد يوم 20 يونيو إقامة ثلاث جلسات تدريبية، حيث تعقد الجلسة الثالثة من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً عبر الرابط:
https://is.gd/BSWOtC

وتعقد الجلسة الرابعة في نفس التوقيت عبر الرابط:
https://is.gd/YRKRNo

بينما تعقد الجلسة الخامسة من الساعة 1 مساءً حتى 7 مساءً عبر الرابط:
https://is.gd/s16mcX

وتدعو جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية منتسبيها للمشاركة.

