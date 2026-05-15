قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لعدم الانضباط.. إحالة موظفي مركزي شباب بالإسكندرية للتحقيق
أمريكا تعلن اعتقال القيادي محمد باقر الساعدي .. من هو؟
استعدادات حكومية مكثفة لاستقبال عيد الأضحى .. تنسيق بين الأجهزة لتوفير السلع.. وتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات
شوبير يكشف موقف إمام عاشور من التجديد مع الأهلي
الزناتي: إبراهيم عادل أصبح محبوب جماهير نورشيلاند وقدم مردوداً سريعاً
من خلافات النفقة إلى قفص الجنايات.. القصة الكاملة لسجن ابنتين 3 سنوات في قضية تزوير بـ أسيوط
أمير هشام يكشف تشكيل الزمالك أمام اتحاد العاصمة.. ومفاجأة بشأن بيزيرا
مصدر برابطة الأندية: قرار الهبوط نهائي ولا تراجع عنه
6 شهداء و22 مصابا في غارة إسرائيلية على مركز إسعاف بـ لبنان
شوبير يدعم الزمالك قبل النهائي: 90 دقيقة تصنع تاريخًا جديدًا
بمشاركة صلاح.. أستون فيلا يكتسح ليفربول برباعية في الدوري الإنجليزي
بـ 5884 جنيهًا.. آخر تحديث لسعر عيار 18 في الصاغة اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم إزالة المحرم للزوائد الجلدية من جسده؟.. دار الإفتاء تجيب

الإحرام
الإحرام
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج على المُحرِم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في الشرع ما يدل على منع ذلك أو ترتيب شيء عليه من فدية ونحوها.

محظورات الإحرام

وكشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، عن محظورات الإحرام للعمرة هي الأشياء التي يحرم على المسلم فعلها أثناء إحرامه، وإذا فعلها وجب عليه التوبة، ووجبت الكفارة في بعضها، كل فعل بما يناسبه من الكفارة.

وأضاف علي جمعة، في منشور له عن محظورات الإحرام، أن هذه المحظورات منها:

أ- ما يحرم على الرجل.. يحرم على الرجل لبس المخيط، وكل ما نُسج محيطًا بالجسم أو ببعض الأعضاء، كالجوارب، كما يحرم عليه وضع غطاء على الرأس، وتغطية وجهه، ولبس حذاء يبلغ الكعبين.

ب- ما يحرم على المرأة المحرمة.. يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه بستر يلامس البشرة، ولبس القفازين، وتلبس سوى ذلك لباسها العادي.

محظورات الإحرام للرجال والنساء

ومنها كذلك ما يحرم على الرجال والنساء، فيحرم على الرجال والنساء: الطيب، وأي شيء فيه طيب، وإزالة الشعر من الرأس ومن أي موضع في الجسم، واستعمال الدهن المليِّن للشعر أو الجسم، ولو كان غير مطيَّب، وتقليم الأظفار، والصيد، والجماع ودواعيه المهيئة له.

كما يحرم الرفث، أي: المحادثة بشأنه، وليَجتنب المحرمون الفسوق، أي: مخالفة أحكام الشريعة، وكذا الجدال بالباطل.

وأكد علي جمعة، أنه يجب في ارتكاب شيء من محظورات الإحرام الفدية والكفارة، وفي الجماع خاصة: فساد العمرة، والكفارة، والقضاء، عدا ما حُرم من الرفث والفسوق والجدال؛ ففيها الإثم والجزاء الأخروي فقط.

كما يُكره في إحرام العمرة ما يُكره في إحرام الحج، مثل: تمشيط الرأس أو حكِّه بقوة، وكذا حكُّ الجسد حكًّا شديدًا، والتزين.

دار الإفتاء المحرم إزالة الجلد الزائد الإحرام محظورات الإحرام ملابس الإحرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

محمود حجازي وطليقته رنا طارق

الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ارشيفية

استدرجوه .. كواليس سرقة 1.4 مليون جنيه من سوداني في الهرم

بالصور

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك
برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك
برج الثور حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. ثق بقدراتك

برج السرطان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تضغط على نفسك أكثر

برج السرطان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تضغط على نفسك أكثر
برج السرطان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تضغط على نفسك أكثر
برج السرطان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تضغط على نفسك أكثر

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تتردد كثيرًا

برج الميزان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تتردد كثيرًا
برج الميزان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تتردد كثيرًا
برج الميزان حظك اليوم السبت 16 مايو 2026.. لا تتردد كثيرًا

حظك اليوم السبت 16 مايو 2026 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا وصحيا

حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 16 مايو 2026 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 16 مايو 2026 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج 16 مايو 2026 مهنيًا وعاطفيًا وصحيًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد