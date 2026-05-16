خروف مقابل طلب صداقة من النائبة.. قصة طبيب سوهاج مع البرلمانية تثير التفاعل

في واقعة لافتة تحمل طابعًا طريفًا، أوفى طبيب بمحافظة سوهاج بنذر كان قد قطعه على نفسه، عقب تلقيه طلب صداقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مشهد أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وتعود تفاصيل القصة إلى أن الدكتور عبد الرحيم عابدين رضوان، رئيس قسم الأطفال بمستشفى دار السلام المركزي بسوهاج، نشر منشورًا عبر حسابه على فيسبوك، كشف فيه عن رسالة متداولة داخل مجموعة خاصة بالقسم على تطبيق واتساب.

وأوضح الطبيب أنه كان يمازح زملاءه، قائلاً إن كثيرين يحملون اسم “الهواري” يرسلون له طلبات صداقة على فيسبوك، وهو يقبلها بشكل معتاد، معربًا عن رغبته في أن يصله طلب صداقة من النائبة عبلة الهواري، وأضاف على سبيل الدعابة أنه “سيذبح خروفًا ويوزعه على الفقراء” إذا حدث ذلك.

وبعد وقت قصير، أعلن الطبيب أن أمنيته تحققت بالفعل، حيث وصلته طلب صداقة من النائبة عبلة الهواري، وكتب معبرًا عن سعادته بهذه الخطوة، وموجهًا لها الشكر والتقدير.

ولم يكتفِ الطبيب بذلك، بل أعلن لاحقًا تنفيذ نذره بالفعل، حيث نشر صورًا من عملية ذبح الخروف وتوزيع اللحوم على المستحقين، معلقًا: “تم بحمد الله الوفاء بالنذر على شرف أستاذتنا الدكتورة النائبة عبلة الهواري، وقد كانت الأمور ميسّرة بفضل الله، حيث بدأنا باختيار الخروف بعد الظهر وانتهينا من التوزيع على المستحقين مع أذان العصر”.

كما وجه الشكر لأحد أصدقائه على المساعدة في تجهيز اللحوم وتوزيعها، مؤكدًا أن الهدف كان إدخال الفرحة على قلوب البسطاء والمحتاجين.