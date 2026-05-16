هل يجوز صيام بعض أيام العشر الأول من ذي الحجة وليس كلها؟.. أمين الفتوى يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية استفساراً يخص مدى جواز صيام الأيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة بشكل كامل أو الاكتفاء بصيام جزء منها، حيث يتطلع الكثير من المسلمين إلى استغلال هذه الأوقات المباركة في الطاعات والتقرب إلى الله بصيام هذه الأيام كلها أو بعضها، وهو الأمر الذي حرصت الدار على تبيانه وتوضيحه؛ تسهيلاً على المواطنين الراغبين في تفهم الأحكام الفقهية المتعلقة بعباداتهم.

وفي هذا الصدد، أفاد الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا يوجد أي مانع من الناحية الشرعية يمنع المسلم من صيام بضعة أيام من العشر الأوائل من ذي الحجة أو صيامها بأكملها، مؤكداً أهمية الحرص على استغلال هذه النفحات الربانية والاستمرار في تقديم الطاعات.

وأوضح عبد السميع، خلال مقطع مرئي بثته دار الإفتاء المصرية عبر منصتها الرسمية على موقع يوتيوب، أن الأيام التسعة والليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة تحظى بمكانة رفيعة وثواب جزيل عند الله- عز وجل-، مشيراً إلى أن المجال مفتوح أمام كل شخص للتقرب إلى الخالق بما يجود به من العبادات والطاعات المختلفة.

وذكر أمين الفتوى بدار الإفتاء أن المسلم يمكنه اتباع نظام صيام يوم وإفطار يوم آخر دون حرج، مثلما يمكنه صيام الأيام التسعة كاملة، وأضاف أن من لا يقوى إلا على صيام يوم عرفة منفرداً فلا بأس في ذلك، لكونه اليوم الأعظم في الفضل والذي يمتلك ميزة تكفير ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، مبيناً أن الأمر يتوقف على قدرة وطاقة كل فرد، وحتى إن مرت الأيام الأولى دون صيام، يمكن للشخص البدء في الصيام من أي يوم يشاء خلال هذه العشر.

المأثور عن النبي في العشر الأول من ذي الحجة



ومن جهتها، شددت أمانة الفتوى الإلكترونية بدار الإفتاء المصرية على أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كان يواظب على صيام تسع ذي الحجة، حيث استدلت بما ورد في سنن أبي داود وغيره من الكتب برواية عن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر، وأول إثنين من الشهر ويوم الخميس.

كما أوردت الفتوى ما روي عن السيدة حفصة رضي الله عنها أنها قالت إن هناك أربع عبادات لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتركها أبداً، وهي صيام يوم عاشوراء، والأيام العشر، وثلاثة أيام من كل شهر، بالإضافة إلى ركعتي الفجر قبل صلاة الصبح، وهو الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن حبان وقاموا بتصحيحه، وذلك في مقابل ما جاء عن السيدة عائشة رضي الله عنها حين قالت إنها لم ترَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صائماً في العشر قط، وهو ما يوضح التنوع والتيسير في السنّة النبوية المطهرة.