الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

كيف تفوز بفضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء توضح

أعمال مستحبة في العشر الأول من ذي الحجة
عبد الرحمن محمد

فضل العشر الأول من ذي الحجة.. تتضاعف الأجور وتتفتح أبواب الطاعات مع نفحات ربانية مباركة، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية على العظمة البالغة التي تكتسي بها الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، مبرزة توجيهات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ونبوءته الشريفة بأهمية استثمار هذه الآونة الفاضلة من العام.

 واستشهدت الدار في تأصيلها الفقهي بما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما العمل في أيام أفضل منها في هذه»، وعندما سأله الصحابة مستفسرين: "ولا الجهاد؟"، حسم الأمر بقوله: «ولا الجهاد، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء»، مما يبرهن على أن العمل الصالح في هذه المدة يفوق في ثوابه ومكانته سائر الأوقات الأخرى.

أعمال مستحبة في العشر الأول من ذي الحجة 
وأجابت دار الإفتاء المصرية في فتوى تفصيلية سابقة لها، محددة حزمة من الطاعات والعبادات النفلية التي يندب للمسلم المواظبة عليها لنيل المغفرة والرضوان في هذه الأيام المعلومات، وجاءت في تسعة أعمال مستحبة رئيسية:
أولاً: الإكثار من ذكر الله تعالى والثناء عليه، عملاً بالآية القرانية الكريمة من سورة الحج: «ويذكروا اسم الله في أيام معلومات».
ثانياً: ملازمة التكبير والتحميد والتهليل، استناداً إلى ما ورد في مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: «ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد».


ثالثاً: الصيام، حيث يعد من السنن المؤكدة صوم الأيام التسعة الأولى من الشهر، قياساً على هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في سنن أبي داود أنه كان يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء، وثلاثة أيام من كل شهر تشمل أول اثنين من الشهر والخميس.
رابعاً: الإمساك عن قص الشعر وتقليم الأظافر لكل من عقد النية وعزم على الأضحية، تنفيذاً للآداب النبوية المأثورة.
خامساً: تخصيص يوم عرفة (اليوم التاسع) بالصيام لغير الحاج، لما له من مزية تكفيرية كبرى بيّنها المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم: «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده».

حكم صيام العشر الأول من ذي الحجة 
و حول حكم صيام هذه الأيام المباركة، حيث وجه الشارع الحكيم إلى إطلاق العنان لكافة وجوه البر والخير دون تخصيص أو تقييد، لتستوعب الأيام العشر قراءة القرآن الكريم، التسبيح والتحميد، صلة الأرحام، والصدقات. ونقلت الفتوى عن الحافظ ابن حجر العسقلاني تعليله لسر الخصوصية والامتياز التي تحظى بها عشر ذي الحجة، مرجعاً ذلك إلى اجتماع أمهات العبادات الفصيلية والأساسية فيها دفعة واحدة، وهي الصلاة، والصيام، والصدقة، ومناسك الحج، وهو الأمر الذي يمتنع حدوثه مجتمعاً في أي وقت آخر من أوقات السنة.


وأوضحت المؤشرات الفقهية المستنبطة من ظاهر النصوص، أن ورود مصطلح "الأيام" في حديث ابن عباس يرمز شرعاً إلى الفترة الممتدة من بزوغ الفجر الصادق وحتى غياب قرص الشمس، وبما أن الصوم يمثل العبادة النهارية الفضلى على الإطلاق، مثلما يمثل قيام الليل العبادة الأسمى في الظلمات، فقد استقام القياس الفقهي لدى العلماء؛ فكما سُنّ قيام الليل في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لعظم شأن ليلة القدر، فإن صيام النهار في الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة يصبح مندوباً ومستحباً شرعاً قياساً على ذلك المبدأ، حافزاً للمؤمنين على التزود من الطاعات الفسيولوجية والبدنية والمالية.

