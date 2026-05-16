ديني

"الأوقاف" تنظم الملتقى الفكري بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة.. الإثنين المقبل

عبد الرحمن محمد

تنظم وزارة الأوقاف فعاليات الملتقى الفكري الإسلامي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة بعد غد الإثنين، وذلك في إطار الدور التوعوي والتثقيفي الذي تنتهجه الوزارة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم، وتعميق الوعي الديني لدى المواطنين.


ومن المقرر أن يشهد الملتقى مشاركة واسعة من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، إلى جانب نخبة من الأئمة والوعاظ والقراء والمبتهلين، حيث يضم البرنامج اليومي للملتقى محاضرات فكرية متكاملة تتناول القضايا المجتمعية والدينية المعاصرة، وتطرح رؤى فقهية منضبطة تدعم استقرار المجتمع وبناء الوعي الرشيد.

ويجيب عدد من العلماء المشاركين خلال جلسات الملتقى الفكرية المقررة على أسئلة واستفسارات المصلين والجمهور، تفعيلاً للمستهدف من تنظيم هذه الملتقيات في بيوت الله عز وجل، ولا سيما المساجد الكبرى، لمد جسور التواصل المباشر مع المواطنين، وتوفير منصة إسلامية موثوقة تستمد منهجها من التراث الإسلامي الأصيل بأسلوب يناسب مستجدات العصر.
 

وتضيف وزارة الأوقاف أن الملتقى لن يقتصر على الجانب الدعوي والفكري الفقهي فحسب، بل يتضمن أيضاً سهرات روحية تشمل تلاوات قرآنية مجودة لقرّاء الرعيل الأول والجيل المعاصر المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى فقرات للابتهالات والمدائح النبوية التي يحييها كبار المبتهلين، مما يضفي أجواءً من السكينة والإيمان داخل أروقة مسجد الحسين.

وتوضح الوزارة أن هذا الملتقى الفكري يأتي ضمن خطة دعوية شاملة يتم تنفيذها تباعاً في مختلف المحافظات، مع التركيز على إشراك الشباب والكوادر المتميزة من الأئمة والوعاظ، بهدف تجديد الخطاب الديني ميدانياً، وتقديم المعرفة الدينية السليمة وحماية العقول من الأفكار المتطرفة أو المغلوطة.

