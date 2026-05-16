نهائي الكونفدرالية.. الزمالك يحافظ على التقدم امام اتحاد العاصمة بعد مرور 20 دقيقة

مرت 20 دقيقة من مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ستاد القاهرة الدولي. ومازال الفارس الأبيض متقدما حتى الآن.

ونجح عدي الدباغ في إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة 4 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء



وشهدت الدقيقة الـ 15 هدفا ملغيا للزمالك بداعي التسلل على عدي الدباغ .



ويخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – محمد إبراهيم.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – آدم كايد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد والسيد أسامة ومحمود حمدي " الونش" وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد وأحمد ربيع وأحمد شريف وناصر منسي وسيف الجزيري.