محافظ بورسعيد يتفقد مستجدات أعمال انشاء وتوصيل المرافق باستاد النادي المصري

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات سير العمل بمشروع انشاء استاد النادي المصري، لمتابعة أعمال توصيل المرافق والبنية التحتية الجارية بالموقع، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية.

رافقه خلالها الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، المهندسة رشا ابو المعاطي مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، المهندسة عزيزة طايع رئيس قطاع الصرف الصحي ببورسعيد ،والاستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ،ومهندسي المشروع.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال شبكات الصرف والمرافق ويوجه بتكثيف معدلات التنفيذ

وتابع محافظ بورسعيد خلال جولته أعمال توصيل شبكات الصرف الصحي والمرافق الأساسية، والتي تتم بالتوازي مع باقي أعمال التطوير داخل المشروع، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود وزيادة معدلات العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت وفق جدول زمني المحدد.

وأكد المحافظ أن مشروع استاد النادي المصري يمثل أحد المشروعات الرياضية الكبرى بالمحافظة ويحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية جماهيرية ورياضية، مؤكدا علي أن الدولة تولي اهتمام كبير بسرعة استكمال المشروع ليخرج بصورة حضارية تليق بتاريخ وجماهير النادي المصري.

ووجه محافظ بورسعيد بضرورة التواجد الميداني المستمر لكافة الجهات المعنية والتنسيق الكامل بين فرق العمل مع سرعة إزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من أعمال المرافق والبنية التحتية وفق أعلى معايير الجودة.