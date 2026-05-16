عن الكلاب الضالة.. عمرو أديب: الشوراع مليانة قبائل كلاب

علق الإعلامي عمرو أديب، عن أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع، مشيرا إلى وجود "قبائل كلاب" تتجول في الشوارع بشكل جماعي تشمل الكلاب وإناثها وصغارها في الطرقات.

وأوضح أديب، خلال برنامج "الحكاية"، أن موقفه ينبع من حالة "الرعب" التي تسببها هذه الظاهرة للمواطنين، خاصة النساء والأطفال وكبار السن، لافتا إلى أن أعداد الكلاب تزايدت بشكل "كبير جدًا" وبصورة "غير طبيعية ولا حضارية".

ورفض أديب قتل الكلاب، منوها في الوقت ذاته أن الإحصائيات تشير إلى وقوع نحو 1.4 مليون حالة عقر سنويا من الكلاب.

وتابع أديب استمرار هذا الوضع مطالبا بضرورة إيجاد حل لهذه القضية، قائلا: "المسألة أصبحت بايخة وبلا معنى، شوفوا لنا حل للمسألة، أنا لا أقترح أي حل، أنا بقول الكلاب تعيش والناس تعيش".

وشدد على أن الأمر بات "خطيرا ومروعا"، متسائلا عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمواجهة هذا الوضع المتفاقم.

واختتم أديب: "يجب أن نجد صيغة للتعايش ،الأمر أصبح خطيرا ومروعا هنعمل إيه؟!".