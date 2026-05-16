عمرو أديب : ارحموا الزمالك.. بيلعب عشان يجيب فلوس ويعيش

علق الإعلامي عمرو أديب على مباراة الزمالك أمام اتحاد العاصمة الجزائري، في إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، خلال برنامجه «الحكاية» عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم السبت.

وقال عمرو أديب إن الزمالك يعيش “ستة أيام تاريخية لا تحتمل المزاح”، في إشارة إلى أهمية المرحلة التي يمر بها الفريق على الصعيدين القاري والفني، مؤكدًا أن النادي يخوض تحديات كبيرة رغم محدودية الإمكانيات.

وأضاف أن الزمالك: “يعمل بأقل الإمكانيات المتاحة لأي نادٍ”، ومع ذلك يواصل المنافسة على أكثر من بطولة، مشيرًا إلى أن هذا يعكس حالة من الإصرار داخل الفريق.

وفي تعليق لافت، نقل أديب عما وصفه بأحد المقربين منه قائلاً: “ارحموا الزمالك، الزمالك بيلعب عشان يجيب فلوس ويعيش، مش بيعيش عشان يجيب فلوس”، في إشارة إلى الضغوط المالية التي يواجهها النادي.

واختتم قائلاً: “إن شاء الله ربنا كبير، وقول يا رب وما تقولش عبد”، متمنيًا أن يحقق الزمالك الفوز ويصنع “تاريخًا جديدًا للكرة المصرية والعربية”.

وأكد عمرو أديب في ختام تصريحاته أن الفريق قادر على تجاوز التحديات إذا واصل بنفس الروح، معربًا عن أمله في تتويج الجهود بالبطولة القارية.