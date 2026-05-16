قراصنة يخترقون أنظمة مراقبة الخزانات بمحطات البنزين بولايات أمريكية

نقلت سي إن إن عن مصادر القول بضلوع قراصنة إيرانيين في اختراق أنظمة مراقبة الخزانات بمحطات البنزين بولايات أمريكية.

وقال مسؤولون أمريكيون لـ سي إن إن : خطورة الهجوم تكمن في قدرة القراصنة على حجب إنذارات تسرب الوقود في حال حصول ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن سجل إيران في استهداف خزانات الوقود يجعلها أول مشتبه به في الهجمات على أنظمة الوقود.

وكان جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي في وقت سابق ؛ قال إنه ​يعتقد بأن المفاوضات ​مع إيران لإنهاء الأعمال ⁠القتالية تحرز تقدما، ​وذلك بعد أن رفض ​الرئيس دونالد ترامب آخر مقترح من طهران و وصفه ​بأنه غير مقبول.



وأضاف ​فانس في تصريحات صحفية"أعتقد ‌أننا ⁠نحرز تقدما. السؤال الأساسي هو: هل نحرز تقدما كافيا للوصول ​إلى الخط ​الأحمر(الهدف) ⁠الذي وضعه الرئيس؟".

و قال فانس: "الخط الأحمر ​واضح جدا. عليه ​أن ⁠يطمئن إلى أننا وضعنا عددا من الضمانات ⁠التي ​تضمن عدم ​امتلاك إيران سلاحا نوويا أبدا".