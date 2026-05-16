خطر حقيقي .. محمد غنيم يثير الجدل حول إطعام كلاب الشوارع

كشف الفنان محمد غنيم تفاصيل الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بعد تدوينته الخاصة بظاهرة كلاب الشوارع، مؤكدًا أنه لم يتوقع أن تتحول تصريحاته إلى حالة جدل واسعة قد تصل إلى اتخاذ إجراءات نقابية ضده.

القلق على الصحة العامة

وأوضح محمد غنيم خلال حواره ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن ما كتبه جاء بدافع القلق على الصحة العامة والمشهد المجتمعي، مشيرًا إلى أنه تحدث بانفعال إنساني نتيجة ما يراه من ممارسات عشوائية تؤثر سلبًا على الشوارع والمناطق السكنية.

وأضاف أنه قام لاحقًا بتعديل صياغة التدوينة لتوضيح مقصده، مؤكدًا أن حديثه كان موجّهًا إلى ظاهرة إطعام كلاب الشوارع بصورة غير منظمة، وليس الإساءة لأي فئة كما تم تفسير الأمر.

انتشار إطعام الكلاب في الطرقات

وأشار إلى أنه، باعتباره طبيبًا إلى جانب عمله الفني، يرى أن انتشار إطعام الكلاب في الطرقات دون ضوابط أو رقابة صحية يمثل خطرًا بيئيًا وصحيًا، خاصة مع ترك بقايا الطعام والمخلفات، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار الميكروبات والأمراض.

التعامل مع الظاهرة

وأكد أن الأزمة لا تتعلق بوجود الكلاب نفسها، وإنما بطريقة التعامل مع الظاهرة، موضحًا أن توفير الطعام بشكل دائم وعشوائي يؤدي إلى تغيير سلوك الحيوانات وزيادة تجمعاتها بصورة ملحوظة داخل الشوارع.

وتابع أن المشهد أصبح مقلقًا في بعض المناطق بسبب انتشار أعداد كبيرة من الكلاب، معتبرًا أن الأمر يحتاج إلى حلول منظمة وتقنين واضح يحقق التوازن بين الرفق بالحيوان والحفاظ على سلامة المواطنين.

ملايين الكلاب في الشوارع

كما أشار محمد غنيم إلى تصريحات متداولة بشأن وجود ملايين الكلاب في الشوارع، محذرًا من أن استمرار زيادة الأعداد دون إدارة علمية قد ينعكس سلبًا على البيئة والصحة العامة والاقتصاد.

وشدد في ختام حديثه على أن تصريحاته لم تكن بهدف الهجوم أو الإساءة، وإنما جاءت في إطار دق ناقوس الخطر وفتح نقاش مجتمعي جاد حول كيفية التعامل مع الظاهرة بشكل متوازن يحفظ حقوق الإنسان والحيوان معًا.