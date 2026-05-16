الخارجية الأمريكية: ندعم لبنان وإسرائيل في مسارهما السياسي والأمني

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستواصل دعم لبنان وإسرائيل في تقدمهما في المسارين السياسي والأمني.

كما رحبت الخارجية الأمريكية بالتزام حكومتي لبنان وإسرائيل بإيجاد حل طويل الأمد رغم التحديات المستمرة

وشددت الخارجية الأمريكية على أنها تدرك التحديات التي تشكلها هجمات حزب الله بهدف عرقلة المحادثات بين لبنان وإسرائيل.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أعلنت استئناف المفاوضات بين إسرائيل ولبنان يومي 2 و3 يونيو المقبل، في خطوة تعكس مساعي واشنطن لإعادة تحريك المسار الدبلوماسي بين الجانبين وسط التوترات المستمرة على الحدود الجنوبية للبنان.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان نقلته وسائل إعلام دولية، إن جولة المباحثات الجديدة ستُعقد برعاية أميركية، وتهدف إلى بحث ملفات أمنية وحدودية عالقة، إضافة إلى تثبيت التهدئة ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع في المنطقة.

ويأتي الإعلان الأمريكي في وقت تشهد فيه الحدود اللبنانية ـ الإسرائيلية توتراً متصاعداً منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، حيث تبادل الطرفان القصف بشكل شبه يومي، ما أثار مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع إقليمياً.