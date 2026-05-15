علي قاسم : رحلة تصوير “أسد” كانت من أصعب التجارب الفنية وأمتعها

عبر الفنان علي قاسم عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في فيلم “أسد”، موجّهًا الشكر لكل فريق العمل بعد الانتهاء من المشروع.



وشارك بوستر الفيلم و علق قائلاً:"الحمدلله

شكراً كل الناس اللى اشتغلنا معاها فى المشروع ده..كل حد ساعدنا نوصل للناتج النهائى ده. شكراً محمد دياب على الثقة ".

واضاف :"شكراً كل الأقسام العظيمة اللى الواحد بيتشرف بالشغل معاها.".



وتابع :"بنسى دايماً أشكر رجالة الإنتاج اللى على الأرض..اللى تعبه اوى فى "أسد" بين لوكيشنز مش سهلة ابداً و عدد مجاميع مهول و ظروف تصوير صعبة اوى بس بشغلهم الجامد خلونا منحسش بيها ".



ويُعد فيلم "الأسد" من الأعمال السينمائية المنتظرة بشدة، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته آخر أفلام محمد رمضان "ع الزيرو"، الذي شاركته بطولته نيللي كريم ومنذر مهران وجومانا مراد وشريف دسوقي وإسلام إبراهيم، وكان من تأليف الدكتور مدحت العدل وإخراج محمد جمال العدل وإنتاج جمال العدل.

وتُشير زيارة فريق Big Time Fund، وهو صندوق استثماري سعودي يركز على قطاع الترفيه، إلى الدعم الكبير الذي يحظى به الفيلم، ما يزيد من التوقعات بتقديمه عملًا سينمائيًا ضخمًا ومميزًا للجمهور.