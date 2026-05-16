شوبير يدعم الزمالك قبل النهائي: 90 دقيقة تصنع تاريخًا جديدًا

أكد الإعلامي أحمد شوبير دعمه الكامل لنادي الزمالك قبل مواجهة نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشددًا على صعوبة المرحلة الحالية وحجم الضغوط الواقعة على الجميع داخل القلعة البيضاء، سواء اللاعبين أو الجهاز الفني أو مجلس الإدارة.

وقال شوبير خلال ظهوره عبر قناة النهار، إن قلبه مع جمهور الزمالك وكل عناصر النادي، لأن مباراة واحدة مدتها 90 دقيقة قد تكون فارقة في تاريخ النادي بالكامل، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا حجم التوتر والضغوط النفسية التي يعيشها الجميع قبل اللقاء المرتقب.

“أتمنى الزمالك يفرح بالكونفدرالية”

وأوضح شوبير أنه يتحدث بمنتهى الإخلاص والتجرد، دون مجاملة لأي طرف أو محاولة لكسب تعاطف الجماهير، مضيفًا أنه يتمنى بكل وضوح أن ينجح الزمالك في التتويج ببطولة الكونفدرالية وإسعاد جماهيره يوم السبت.

وأشار إلى أنه سيكون سعيدًا أيضًا إذا نجح الأهلي في حسم لقب الدوري يوم الأربعاء، مؤكدًا أن دعم الأندية المصرية في البطولات المختلفة أمر طبيعي ويصب في مصلحة الكرة المصرية بشكل عام.

رسالة إلى نجوم الأهلي والزمالك السابقين

ووجّه شوبير رسالة مباشرة إلى نجوم الأهلي والزمالك السابقين، مطالبًا الجميع بالصدق مع أنفسهم وعدم الانجراف وراء إثارة الجماهير عبر التصريحات الإعلامية.

وقال إن أي شخص ينتمي للكرة المصرية من الطبيعي أن يتمنى فوز الزمالك لأنه يمثل مصر في البطولة القارية، متسائلًا: لماذا يخرج البعض ليقول إنه يتمنى خسارة الزمالك أو فوز المنافس؟ وما الهدف من تلك التصريحات سوى دغدغة مشاعر الجماهير وإشعال الجدل؟

“كلنا وراء الزمالك لأنه يمثل مصر”

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مساندة الزمالك في مهمته الأفريقية، موضحًا أن الانتماءات المحلية يجب أن تتوقف عندما يتعلق الأمر بممثل الكرة المصرية في البطولات القارية، وأن الجميع يجب أن يقف خلف الزمالك من أجل تحقيق اللقب وإضافة إنجاز جديد للكرة المصرية