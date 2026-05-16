أمير هشام يوضح حقيقة تصريحاته بشأن مفاوضات الأهلي مع مصطفى محمد

أكد الإعلامي أمير هشام، ان البعض كان يطرح فكرة رغبة الأهلي في التفاوض مع مصطفى محمد بعد هبوط نانت الفرنسي، ولكن أخر مرة تم التواصل فيها مع اللاعب كان قبل بداية الموسم الجاري، عن طريق محمد يوسف المدير الرياضي، واللاعب أبدى رغبته في البقاء بأوروبا.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس على قناة modern mti: منذ ذلك الوقت، والأهلي لم يتفاوض مطلقًا مع مصطفى محمد، والبعض قام باقتطاع الكلام بأن اللاعب رفض الأهلي أو غير ذلك، لكن كما ذكرنا أن اللاعب أبدى رغبته الاكيدة في استكمال مسيرته الاحترافية في أوروبا.

وأضاف: منذ ذلك الحين، ومصطفى محمد خارج حسابات الأهلي، ولم يتم تجديد المفاوضات معه مطلقًا، وهناك شائعات كثيرة انتشرت خلال الأيام الماضية حول امكانية التفاوض مع اللاعب بعد هبوط نانت، لكن هذا الأمر لم ولن يحدث مطلقًا.