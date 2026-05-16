بمناسبة عيد الأضحى.. طريقة الحصول على أضحية الأوقاف بالتقسيط بدون فوائد
اقتصاد

ثابت عند 52.8 جنيه .. أكبر سعر دولار في السوق الرسمية اليوم

محمد يحيي

شهد سعر أعلي دولار استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم السبت 16-5-2026؛ بدون تغيير يذكر داخل السوق الرسمية ومنذ آخر تعاملات مسجلة الخميس الماضي.

آخر تحديث لأعلى سعر دولار

وفقُا لآخر تعامل مسجل في البنوك، فقد بلغ آخر تحديث لـأعلي سعر دولار 52.87 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع في بنك سايب.

ووصل  سعر الدولار استقرارًأ منذ أخر تعاملات رسمية داخل البنوك المصرية مساء الخميس الماضي وحتي اليوم.

لماذا استقر الدولار

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك مساء الخميس الماضي وحتي مساء اليوم السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الاسبوعية الدورية لكل العاملين بالجهاز المصرفي 

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.84 جنيها للشراء و 52.94 جنيها للبيع.

وسجل أقل سعر دولار 52.75 جنيها للشراء و 52845 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

بلغ ثاني أقل سعر دولار 52.81 جنيها للشراء و 52.91 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي"، البركة".

بلغ سعر الدولار اليوم 52.82 جنيها للشراء و 52.92 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.83 جنيها للشراء و 52.93 جنيها للبيع في بنوك " مصرف أبوظبي الاسلامي، أبوظبي الأول، التجاري الدولي CIB".

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 52.85 جنيها للشراء و 52.95 جنيها للبيع في أغلب البنوك منها " بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك،HSBC،مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي".

سجل أعلي سعر دولار 52.87 جنيها للشراء و 52.97 جنيها للبيع في بنك سايب.

وخلال الاسبوع الماضي وقع البنك المركزي المصري  مذكرة تفاهم مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (COMESA)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال حماية المنافسة على المستوى الإقليمي، وقد وقّعت مذكرة التفاهم مي أبو النجا، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والدكتور ويلارد مويمبا، المدير والرئيس التنفيذي للمفوضية، وذلك بحضور لفيف من قيادات البنك وممثلي المفوضية.

وبهذه المناسبة، صرح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بأن التعاون المشترك مع مفوضية الكوميسا للمنافسة والمستهلك يُمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم بيئة المنافسة العادلة داخل أسواق دول الكوميسا، خاصة في القطاع المصرفي الذي يعد من القطاعات الحيوية الداعمة للنمو والاستثمار، كما سيسهم هذا التعاون في تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات فحص الممارسات الاحتكارية وتقييم عمليات الاندماج والاستحواذ، بما يعزز كفاءة الأسواق المالية والمصرفية ويرفع قدرته  الى جذب الاستثمارات وتحفيز الابتكار المالي.

وأشاد المحافظ بالدور المحوري الذي تضطلع به المفوضية في ترسيخ قواعد المنافسة الحرة على مستوى السوق المشتركة، ومواجهة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود، مؤكدًا أن أثر هذا التعاون سيمتد ليشمل دول الكوميسا كافة، بما يدعم تكامل الأسواق الإفريقية، ويسهم في تعزيز التجارة الحرة بين الدول، وتحقيق أثر اقتصادي إيجابي ومستدام على مستوى اقتصادات الدول الأعضاء.

