سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم.. اخر تحديث

ننشر سعر الدولار اليوم على مستوى البنوك المصري مع أول تعاملات مسائية له اليوم الجمعة 15-5-2026 داخل السوق الرسمية.

استقرار سعر الدولار

وسجل سعر الدولار ثباتا منذ آخر تداول له أمس الخميس في البنوك المصرية المختلفة دون تغيير.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.84 جنيه للشراء و52.94 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه 52.75 جنيه للشراء و 52.85 جنيه للبيع في بنكي "الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه 52.81 جنيه للشراء و52.91 جنيه للبيع في بنكي "البركة، المصرف العربي الدولي".

وسجل سعر الدولار 52.82 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع في بنوك " الكويت الوطني، نكست، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في بعض البنوك 52.83 جنيه للشراء و 52.93 جنيه للبيع في بنوك" أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، التجاري الدولي CIB".

أعلى سعر

وصل أعلى سعر دولار 52.87 جنيه للشراء و52.97 جنيه للبيع في بنك سايب.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 52.85 جنيه للشراء و 52.95 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، مصر، الأهلي الكويتي، المصري الخليجي، ميد بنك، التنمية الصناعية،المصرف المتحد، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس".