سعر الدولار اليوم الخميس 14 مايو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الخميس 14 مايو 2026 .. شهد سعر الدولار استقرارًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم الخميس 14 مايو 2026 داخل البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة أسعار صرف العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي الذي يظل الأكثر تداولًا وتأثيرًا على الأسواق المحلية.

ويواصل سعر الدولار في مصر جذب اهتمام المتابعين بصورة يومية، في ظل ارتباطه بأسعار السلع المستوردة وحركة التجارة والاستيراد، إلى جانب تأثيره المباشر على العديد من القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واقرأ أيضًا:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري خلال تعاملات اليوم نحو 52.97 جنيه للبيع، و52.83 جنيه للشراء، بحسب آخر تحديث معلن لأسعار صرف العملات الأجنبية.

ويأتي استقرار الدولار في البنك المركزي بالتزامن مع حالة من الهدوء النسبي التي تشهدها سوق الصرف داخل البنوك المصرية، مع استمرار المتابعة اليومية لتحركات العملة الأمريكية مقابل الجنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي وبنك مصر

استقر سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري عند مستوى 52.95 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء خلال التعاملات المسائية اليوم.

كما سجل سعر الدولار داخل بنك مصر نحو 52.95 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء، دون أي تغييرات ملحوظة مقارنة بالتحديثات الأخيرة المعلنة داخل القطاع المصرفي.

ويعد البنكان من أكبر المؤسسات المصرفية الحكومية التي تشهد معدلات بحث مرتفعة يوميًا بشأن أسعار الدولار والعملات الأجنبية المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة اليوم

واصل سعر الدولار استقراره داخل عدد من البنوك الخاصة الكبرى، حيث سجل داخل البنك التجاري الدولي نحو 52.95 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.

كما بلغ سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان نحو 52.95 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.

وفي بنك فيصل الإسلامي سجل الدولار نحو 52.95 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء، بينما بلغ سعره داخل المصرف المتحد نحو 52.95 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.

أما في البنك الأهلي الكويتي فسجل الدولار نحو 52.90 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.

فيما وصل سعر الدولار داخل مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 52.93 جنيه للبيع، و52.83 جنيه للشراء خلال تعاملات اليوم.

أسعار الدولار في باقي البنوك المصرية

ووفقًا لآخر تحديثات أسعار الدولار داخل البنوك، جاءت الأسعار في عدد من المؤسسات المصرفية الأخرى على النحو الآتي:

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 52.85 جنيه للبيع، و52.75 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس نحو 52.95 جنيه للبيع، و52.85 جنيه للشراء.

كما سجل الدولار في بنك البركة نحو 52.90 جنيه للبيع، و52.80 جنيه للشراء.

في حين وصل سعر الدولار داخل بنك الكويت الوطني إلى 52.92 جنيه للبيع، و52.82 جنيه للشراء.

استقرار سعر الدولار في مصر اليوم

يعكس استقرار الدولار خلال تعاملات اليوم حالة التوازن النسبي داخل سوق الصرف المصرية، مع استمرار البنوك في تحديث أسعار العملات بصورة لحظية وفقًا لتحركات العرض والطلب والتعاملات المالية اليومية.

ويحرص قطاع واسع من المواطنين والمستوردين ورجال الأعمال على متابعة سعر الدولار بشكل مستمر، خاصة مع ارتباطه المباشر بأسعار المنتجات المستوردة وتكاليف التشغيل والإنتاج في عدد كبير من القطاعات الاقتصادية.

كما تشهد محركات البحث خلال الساعات الحالية زيادة ملحوظة في معدلات البحث عن أسعار الدولار في البنوك المصرية، بالتزامن مع متابعة الأسواق لأي تحركات جديدة في أسعار العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.