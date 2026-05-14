شعيب راشد يحذف جميع حلقات “سوار شعيب” من يوتيوب: خوفًا من الله

أعلن الإعلامي الكويتي شعيب راشد عن قيامه بحذف جميع حلقات برنامجه الشهير “سوار شعيب” من منصة “يوتيوب”، موضحًا أن قراره جاء بدافع الخوف من الله.

حذف حلقات سوار شعيب

وظهر شعيب راشد في فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد خلاله أنه اتخذ قرار حذف المحتوى الخاص به تجنبًا لأي تبعات قد تُسأل عنها أعماله يوم الحساب، على حد تعبيره، كما دعا متابعيه إلى حذف المقاطع المتداولة من برامجه عبر المنصات المختلفة.

ويأتي ذلك في ظل الجدل الذي أُثير حول الإعلامي الكويتي بعد قرار سحب جنسيته في عام 2025، عقب ما تردد عن حصول والده عليها بطريقة غير قانونية عام 1968، بينما تعود أصوله إلى العراق.

ويُعد شعيب راشد من أبرز الإعلاميين في الكويت، واشتهر من خلال برنامج “سوار شعيب” على يوتيوب، إضافة إلى برنامج “برلمان شعب”، وهو خريج كلية الإعلام بجامعة الكويت