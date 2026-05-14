الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامبا أوساكا يشتكي حرارة الرياض الحارقة قبل نهائي آسيا 2 أمام النصر

جامبا أوساكا والنصر
إسلام مقلد

أبدى نادي جامبا أوساكا الياباني ملاحظات لافتة بشأن الأجواء المناخية في العاصمة السعودية الرياض، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2، المقرر إقامته مساء السبت على ملعب الأول بارك، في مباراة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا على اللقب القاري.

الحرارة تفرض نفسها منذ لحظة الوصول

وفي تقرير نشره النادي عبر موقعه الرسمي، كشف جامبا أوساكا أن بعثة الفريق واجهت صدمة مناخية فور وصولها إلى الرياض صباح الأربعاء، حيث بدا واضحًا اختلاف الطقس بشكل كبير عن الأجواء في اليابان، مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة وجفاف ملحوظ في الهواء.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة وصلت إلى نحو 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار، واصفًا الأجواء بأنها “شديدة القسوة وحرارة حارقة تؤثر على الجلد مباشرة”، وهو ما انعكس على شعور اللاعبين منذ الدقائق الأولى في العاصمة السعودية.

رحلة شاقة وإقامة في المدينة الرقمية

ووصلت بعثة الفريق الياباني إلى الرياض بعد رحلة سفر طويلة انطلقت من مطار كانساي الدولي مرورًا بمدينة دبي كترانزيت، قبل استكمال الرحلة إلى السعودية، وهو ما زاد من حالة الإرهاق البدني لدى اللاعبين قبل بداية التحضيرات.

واستقرت البعثة في فندق كراون بلازا بالمدينة الرقمية، قبل أن يخوض الفريق أولى تدريباته المسائية مباشرة داخل منشآت نادي النصر، في خطوة هدفت إلى التعرف المبكر على الأجواء وملعب المباراة النهائية.

تدريب أول يكشف صعوبة التكيف

وخاض جامبا أوساكا حصة تدريبية استمرت نحو ساعة و15 دقيقة، شهدت ملاحظات واضحة حول صعوبة التأقلم مع الأجواء، حيث أكد التقرير أن بعض اللاعبين عانوا من جفاف الهواء مقارنة بما اعتادوا عليه في اليابان، إلى جانب تأثير الغبار الذي زاد من الإحساس بالعطش وأدى إلى خشونة في الحلق أثناء الحديث.

ورغم ذلك، أشار النادي إلى أن هذه الحصة ساهمت بشكل تدريجي في تأقلم اللاعبين مع الظروف المناخية، خاصة مع مرور الوقت داخل الرياض.

الزحام المروري يزيد من التحديات

ولم تقتصر الصعوبات على الطقس فقط، إذ أوضح التقرير أن البعثة واجهت أيضًا ازدحامًا مروريًا ملحوظًا داخل العاصمة، حيث استغرقت رحلة الحافلة من الفندق إلى ملعب التدريب قرابة ساعة كاملة خلال أوقات الذروة، بينما كانت العودة أسرع نسبيًا ولم تتجاوز 30 دقيقة.

34 درجة في التدريب المسائي وتحسن تدريجي

وخلال الحصة التدريبية المسائية، سجلت درجة الحرارة نحو 34 درجة مئوية، إلا أن غياب أشعة الشمس المباشرة ساعد اللاعبين على التعامل بشكل أفضل مع الأجواء، ما انعكس على الأداء البدني والحركة داخل الملعب، مع تحسن تدريجي في مستوى الجاهزية.

تصريحات اللاعبين: إرهاق البداية وتأقلم تدريجي

ونقل الموقع الرسمي للنادي تصريحات مدافع الفريق شينوسوكي ناكاتاني، الذي أكد أن اللاعبين ما زالوا في مرحلة التكيف، لكن الأداء يتطور تدريجيًا مع مرور الوقت، مشيرًا إلى وجود ثقة داخل الفريق في الوصول إلى جاهزية أعلى قبل النهائي.

كما تحدث المهاجم ريوتارو ميشينو عن صعوبة الرحلة الطويلة والإرهاق الناتج عن السفر واضطراب التوقيت، موضحًا أن التركيز في البداية كان على استعادة النشاط البدني قبل الدخول في الجوانب التكتيكية.

نهائي مرتقب بطابع قاري مثير

ويستعد جامبا أوساكا لخوض مواجهة قوية أمام النصر في نهائي دوري أبطال آسيا 2، في مباراة يتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا وأجواء تنافسية عالية، وسط محاولات الفريق الياباني للتأقلم مع الظروف المناخية، في حين يدخل النصر اللقاء بأفضلية الأرض والجمهور، ما يزيد من سخونة المواجهة المنتظرة على اللقب القاري.

