الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري رسميًا 2026

عبد الفتاح تركي

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري رسميًا 2026 .. أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميًا أسعار شرائح الكهرباء الجديدة الخاصة بالقطاع التجاري، والتي يتم تطبيقها على فاتورة مايو المعبرة عن استهلاك شهر أبريل، وذلك ضمن التحديثات الأخيرة المتعلقة بتعريفة استهلاك الكهرباء للأنشطة التجارية داخل السوق المصرية.

وشهدت أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجاري اهتمامًا واسعًا خلال الساعات الأخيرة، مع زيادة معدلات البحث من أصحاب المحال التجارية والشركات والمنشآت المختلفة لمعرفة قيمة الشرائح الجديدة بعد التعديلات الرسمية التي تم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري

تضمنت الأسعار الجديدة تعديلات على مختلف شرائح الاستهلاك التجاري، بداية من الشريحة الأولى وحتى الاستهلاكات الأعلى من 1000 كيلو وات، مع اختلاف قيمة المحاسبة بحسب حجم الاستهلاك الشهري.

وتسعى الجهات المختصة من خلال تحديث أسعار الشرائح إلى تنظيم منظومة استهلاك الكهرباء وتغطية تكاليف التشغيل والإنتاج، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات المرتبطة بقطاع الكهرباء.

الشريحة الأولى للكهرباء التجارية 2026

بلغ سعر الشريحة الأولى للمستهلك من صفر إلى 100 كيلو وات نحو 162 قرشًا بدلًا من 85.0 قرشًا.

وتعد هذه الشريحة من أكثر الشرائح استخدامًا لدى عدد كبير من الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة، التي تعتمد على معدلات استهلاك محدودة نسبيًا خلال الشهر.

أسعار الشريحة الثانية للكهرباء التجارية

حدد الجهاز أسعار الشريحة الآتية للمستهلك من 101 إلى 250 كيلو وات، على أن يتم الحساب كالآتي.

من صفر إلى 250 كيلو وات بسعر 216 قرشًا بدلًا من 168.0 قرشًا.

وتشمل هذه الشريحة عددًا من المحال التجارية والأنشطة الخدمية التي تعتمد على استهلاك متوسط للكهرباء داخل الأسواق والمراكز التجارية المختلفة.

أسعار الشريحة الثالثة للكهرباء للقطاع التجاري

بالنسبة للمستهلك من 251 حتى 1000 كيلو وات، فيتم احتساب الاستهلاك وفق الأسعار الآتية.

من صفر إلى 600 كيلو وات بسعر 264 قرشًا بدلًا من 220 قرشًا.

ومن صفر إلى 1000 كيلو وات بسعر 274 قرشًا بدلًا من 227 قرشًا.

وتستهدف هذه الفئة الأنشطة التجارية الأعلى استهلاكًا للكهرباء، خاصة المنشآت التي تعتمد على تشغيل أجهزة ومعدات متعددة بصورة يومية.

سعر الكهرباء لأكثر من 1000 كيلو وات

أوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن المستهلك من صفر لأكثر من 1000 كيلو وات يتم احتساب الاستهلاك له بسعر 279 قرشًا بدلًا من 233 قرشًا.

وتعد هذه الشريحة من الشرائح المرتبطة بالأنشطة التجارية الكبرى والمنشآت ذات معدلات التشغيل المرتفعة، والتي تعتمد بصورة أساسية على استهلاك كبير للطاقة الكهربائية.

تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة على فاتورة مايو

أكد الجهاز أن الأسعار الجديدة يتم تطبيقها على فاتورة مايو، والتي تعبر عن استهلاك شهر أبريل، وذلك وفق التعريفة الرسمية المعلنة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجهاز.

ويتابع عدد كبير من أصحاب الأنشطة التجارية تحديثات أسعار الكهرباء بصورة مستمرة، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكاليف التشغيل والإنتاج والخدمات داخل مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تشهد محركات البحث ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن أسعار الكهرباء الجديدة للقطاع التجاري، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن تفاصيل الشرائح الجديدة وقيم المحاسبة الخاصة بكل فئة استهلاك.

تأثير زيادة أسعار الكهرباء على الأنشطة التجارية

يتوقع أن تنعكس أسعار الكهرباء الجديدة على عدد من الأنشطة التجارية والخدمية، في ظل ارتباط الطاقة الكهربائية بشكل مباشر بمصروفات التشغيل اليومية داخل المحال والشركات والمنشآت المختلفة.

كما قد تدفع التعديلات الجديدة بعض أصحاب الأنشطة التجارية إلى إعادة تنظيم استهلاك الكهرباء وترشيد الاستخدام لتقليل قيمة الفواتير الشهرية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على التشغيل المستمر للأجهزة الكهربائية.

ويواصل أصحاب المحال والمنشآت التجارية متابعة القرارات الرسمية الخاصة بأسعار الكهرباء والطاقة، بالتزامن مع التغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التشغيل في عدد من القطاعات المختلفة داخل السوق المصرية.

