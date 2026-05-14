أسعار السلع في نهاية الأسبوع.. تراجع ملحوظ في أسعار البيض والمكرونة وارتفاع في الزيوت

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية اليوم الخميس 14 مايو 2026 حالة من التباين الملحوظ بين الانخفاض والارتفاع، حيث تراجعت أسعار عدد من السلع المهمة التي يعتمد عليها المواطن بشكل يومي، على رأسها المكرونة والبيض والسكر والدقيق، في مقابل ارتفاع أسعار بعض السلع الأخرى مثل الزيوت والبقوليات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لحركة الأسعار داخل الأسواق.

وجاءت التراجعات الأكبر اليوم في أسعار المكرونة المعبأة والبيض البلدي، بينما سجل زيت الذرة والعدس الأصفر أكبر الزيادات مقارنة بأسعار الأيام الماضية.

تراجع أسعار السلع

وبدأت قائمة السلع المتراجعة اليوم بتراجع سعر الأرز المعبأ بمقدار 0.12 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 34.9 جنيه، كما انخفض سعر الدقيق المعبأ بقيمة 0.23 جنيه ليسجل 24.99 جنيه للكيلو.

وتراجع سعر السكر المعبأ بمقدار 0.15 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 34.24 جنيه، كما انخفض سعر المكرونة المعبأة وزن كيلو بقيمة 0.39 جنيه ليسجل 27.63 جنيه.

وسجلت المكرونة المعبأة وزن 400 جرام أكبر تراجع بين السلع الغذائية اليوم بعدما انخفض سعرها بمقدار 4.92 جنيه لتصل إلى 23.1 جنيه.

كما تراجع سعر العدس المعبأ الصحيح بمقدار 5.07 جنيه ليسجل 62.9 جنيه للكيلو، فيما انخفض سعر المكرونة السائبة بقيمة 0.74 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 25.21 جنيه.



وانخفض سعر الشاي بمقدار 0.67 جنيه ليسجل 233.33 جنيه للكيلو،

كما تراجعت أسعار البيض بمختلف أنواعه، حيث انخفض سعر كرتونة البيض بقيمة 2.97 جنيه لتسجل 122.24 جنيه.

كما تراجع سعر البيضة البيضاء بمقدار 0.14 جنيه لتصل إلى 4.54 جنيه، بينما انخفض سعر البيضة الحمراء بقيمة 0.12 جنيه لتسجل 4.74 جنيه.

وسجل البيض البلدي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفض سعر الكرتونة بمقدار 4.44 جنيه لتصل إلى 132.04 جنيه، كما تراجع سعر البيضة البلدي بقيمة 0.13 جنيه لتسجل 4.99 جنيه.

وانخفض أيضًا سعر عبوة شاي العروسة 40 جرام بمقدار 0.29 جنيه لتصل إلى 10.55 جنيه.

ارتفاع في الأسعار



وعلى الجانب الآخر، ارتفعت أسعار عدد من السلع الأساسية اليوم، حيث زاد سعر الفول المعبأ بمقدار 1.33 جنيه ليصل إلى 60.73 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر زيت عباد الشمس بقيمة 0.61 جنيه ليسجل 97.75 جنيه للتر، فيما سجل أحد الأصناف الأخرى من زيت عباد الشمس تراجعًا طفيفًا بمقدار 0.58 جنيه ليصل إلى 96.56 جنيه للتر.

وجاءت أكبر الزيادات اليوم في سعر زيت الذرة، بعدما ارتفع بقيمة 3.59 جنيه ليصل سعر اللتر إلى 117.51 جنيه، وسط استمرار تحركات أسعار الزيوت بالأسواق المحلية.

وارتفع سعر العدس الصحيح المعبأ بقيمة 0.7 جنيه ليصل إلى 68.67 جنيه للكيلو، كما زاد سعر شاى ليبتون 40 جرام بمقدار 0.02 جنيه ليسجل 12.63 جنيه للعبوة.

وسجل العدس الأصفر المعبأ ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 2.1 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 70.04 جنيه، كما ارتفع سعر الفول المعبأ المجروش بمقدار 1.19 جنيه ليسجل 60.33 جنيه للكيلو.