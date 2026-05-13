الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

ارتفاع سعر الزيوت والشاي في الأسواق مقابل استمرار تراجع أسعار المكرونة والبيض .. أسعار السلع اليوم

أسعار السلع اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية في مصر اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 حالة من التراجع الملحوظ داخل الأسواق، مع تسجيل تراجعات واضحة في عدد من السلع المهمة على رأسها المكرونة المعبأة والعدس والبيض، مقابل ارتفاعات محدودة في بعض المنتجات الأخرى مثل الزيوت والشاي والبقوليات.

تراجع مفاجئ في سعر المكرونة
 

وسجلت المكرونة المعبأة 400 جرام أكبر موجة تراجع اليوم بعدما انخفض سعرها بقيمة 5.45 جنيه ليصل متوسط سعرها إلى 22.35 جنيه، فيما تراجع سعر العدس الصحيح بقيمة 6.32 جنيه ليسجل 60.63 جنيه للكيلو، كما انخفضت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدي بنسب متفاوتة داخل الأسواق.

البقوليات

تراجع أسعار السلع

الدقيق المعبأ
تراجع بمقدار 0.17 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 25.18 جنيه

زيت عباد الشمس
تراجع بمقدار 1.26 جنيه ليصل سعر اللتر إلى 94.32 جنيه

مكرونة معبأة كيلو
تراجعت بمقدار 0.03 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 27.77 جنيه

مكرونة معبأة 400 جرام
تراجعت بمقدار 5.45 جنيه ليصل سعر العبوة إلى 22.35 جنيه


العدس المعبأ الصحيح
تراجع بمقدار 6.32 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 60.63 جنيه

البيض كرتونة
تراجع بمقدار 1.75 جنيه ليصل سعر الكرتونة إلى 123.46 جنيه

البيض الأبيض بيضة واحدة
تراجع بمقدار 0.18 جنيه ليصل سعر البيضة إلى 4.47 جنيه

البيض الأحمر بيضة واحدة
تراجع بمقدار 0.12 جنيه ليصل سعر البيضة إلى 4.73 جنيه

البيض البلدي كرتونة
تراجع بمقدار 0.34 جنيه ليصل سعر الكرتونة إلى 133.45 جنيه

البيض البلدي بيضة واحدة
تراجع بمقدار 0.14 جنيه ليصل سعر البيضة إلى 5.02 جنيه

شاي العروسة 40 جرام
تراجع بمقدار 0.28 جنيه ليصل سعر العبوة إلى 10.63 جنيه

شاي ليبتون 40 جرام
تراجع بمقدار 0.08 جنيه ليصل سعر العبوة إلى 12.67 جنيه

ارتفاع أسعار السلع 

الأرز المعبأ
ارتفع بمقدار 0.08 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 34.85 جنيه

الفول المعبأ
ارتفع بمقدار 0.78 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 61.05 جنيه

الزيوت والسمن

زيت عباد الشمس أصناف متنوعة
ارتفع بمقدار 0.89 جنيه ليصل سعر اللتر إلى 96.47 جنيه

زيت الذرة
ارتفع بمقدار 2.18 جنيه ليصل سعر اللتر إلى 116.08 جنيه.

السكر المعبأ
ارتفع بمقدار 0.33 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 34.53 جنيه

العدس الأصفر المعبأ
ارتفع بمقدار 1.79 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 69.72 جنيه

العدس المعبأ الصحيح
ارتفع بمقدار 2 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 68.95 جنيه

أسعار البقوليات

الفول المجروش المعبأ
ارتفع بمقدار 0.55 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 60.19 جنيه

المكرونة السائبة
ارتفعت بمقدار 0.32 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 25.97 جنيه

الشاي
ارتفع بمقدار 2.27 جنيه ليصل سعر الكيلو إلى 232.13 جنيه.

سعر كيلو المكرونة اليوم سعر كرتونة البيض اليوم سعر الأرز اليوم سعر الشاي اليوم أسعار السلع الأساسية في الأسواق اليوم سعر السكر اليوم

أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
هنا الزاهد
طريقة عمل كيكة الذرة (البسيسة)
محاولة إكتشاف لقاح جديد لفيروس هانتا القاتل
