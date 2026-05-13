الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرشد: مصر قدمت نموذجا ناجحا في دعم القطاع الصحي بالقارة الأفريقية

الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أكد الدكتور مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة أفريقيا – فرنسا المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي، تعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها مصر داخل القارة الأفريقية، والدور المحوري الذي تقوم به القيادة السياسية المصرية في دعم قضايا التنمية والاستقرار بالقارة السمراء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أصبح صوتًا معبرًا عن تطلعات الشعوب الأفريقية في مختلف المحافل الدولية.

وأوضح وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن القمة تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين، خاصة في الملفات المرتبطة بالتنمية والصحة والبنية التحتية والاستثمار، مؤكدًا أن الرسائل التي طرحها الرئيس السيسي خلال القمة عكست حرص مصر على دعم التنمية المستدامة في أفريقيا، وتعزيز قدرة الدول الأفريقية على مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والإنسانية.

وأشار مجدي مرشد إلى أن مصر قدمت خلال السنوات الماضية نموذجًا ناجحًا في دعم القطاع الصحي بالقارة الأفريقية، من خلال المبادرات الرئاسية الصحية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس “سي”، وتقديم الدعم الطبي والتدريب للكوادر الصحية الأفريقية، إلى جانب إرسال القوافل الطبية والمساهمة في بناء قدرات الأنظمة الصحية في عدد من الدول الأفريقية.

وأضاف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تؤمن بأن الأمن الصحي جزء أساسي من الأمن القومي الأفريقي، وهو ما ظهر بوضوح في تحركات مصر داخل الاتحاد الأفريقي، ودعمها لتوطين الصناعات الدوائية واللقاحات داخل القارة، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء وتقليل الاعتماد على الخارج، خاصة بعد الدروس التي كشفتها الأزمات الصحية العالمية الأخيرة.

كما أشاد بافتتاح المقر الجديد لـ جامعة سنجور بمدينة برج العرب، مؤكدًا أن الجامعة تمثل إحدى أهم الأدوات المصرية لدعم وبناء القدرات البشرية في القارة الأفريقية، خاصة في مجالات الإدارة والصحة والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن استضافة مصر لهذا الصرح التعليمي الكبير تعكس إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان الأفريقي وتعزيز التعاون العلمي والتدريبي بين دول القارة.

واختتم مجدي مرشد تصريحه بالتأكيد، أن التحركات المصرية المتواصلة داخل أفريقيا تعكس رؤية استراتيجية تستهدف تعزيز التكامل والتعاون بين دول القارة، وترسيخ دور مصر كشريك رئيسي في دعم التنمية وبناء الإنسان الأفريقي في مختلف المجالات، وفي مقدمتها القطاع الصحي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي قمة أفريقيا – فرنسا نيروبي القارة السمراء الشعوب الأفريقية

ماذ يحدث لمريض السكر عند تناول معلقتين عسل يوميا؟
ليلى زاهر
أسرار البطاطس المقرمشة
أسرار المطاعم في تحضير الأرز المعمر الكريمي
