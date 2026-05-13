رئيس شركة مياه الجيزة يتابع أعمال الإحلال والتجديد بمحطة إمبابة

واصل المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، جولاته الميدانية بتفقد محطات إنتاج مياه الشرب، حيث أجرى جولة تفقدية بمحطة مياه إمبابة، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على كفاءة التشغيل، في إطار حرص الشركة على استدامة تقديم خدمة آمنة ومطابقة للمواصفات القياسية للمواطنين.

وتفقد رئيس الشركة أعمال الإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها ذاتيًا داخل المحطة بواسطة الكوادر الفنية والعاملين، والتي شملت أعمال إحلال وتجديد مانعة الأعشاب، ومرشحات مرحلتي متيتو والفرنساوي الجديد، مثمنًا جهود العاملين وقدرتهم على تنفيذ الأعمال بكفاءة عالية ، بما يسهم في تقليل التكاليف، وسرعة الإنجاز، ورفع كفاءة التشغيل.

وأكد المهندس محمد حفناوي أن تنفيذ الأعمال ذاتيًا يعكس كفاءة وخبرة العاملين بالشركة، ويسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة، إلى جانب تعزيز سرعة التعامل مع أي متغيرات أو احتياجات تشغيلية داخل المحطات.

وأشار إلى أن محطة مياه إمبابة تُعد أكبر محطة لإنتاج مياه الشرب بمحافظة الجيزة، بطاقة فعلية تصل إلى نحو مليون و300 ألف متر مكعب يوميًا، وتمثل المحور الرئيسي لتغذية عدد كبير من المناطق الحيوية، من بينها إمبابة، الوراق، جزيرة محمد، بولاق الدكرور، الجيزة، وأجزاء من فيصل والهرم وبشتيل وأرض اللواء.

وأضاف أن المحطة تطبق أحدث نظم التشغيل، وعلى رأسها نظام التحكم والمراقبة (SCADA)، الذي يتيح المتابعة اللحظية للضغوط والمناسيب وتشغيل الطلمبات بدقة وكفاءة عالية، بما يسهم في استقرار الخدمة وسرعة الاستجابة لأي متغيرات تشغيلية.

كما أكد رئيس الشركة أن محطة إمبابة تضم معمل جودة معتمد دوليًا بشهادة ISO 17025، يضمن الرقابة المستمرة على جودة المياه في مختلف مراحل الإنتاج، مشددًا على أن الالتزام بمعايير الجودة وضبط منظومة التشغيل يمثلان ركيزة أساسية في تقديم خدمة متميزة للمواطنين.