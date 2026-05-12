الغربية.. تطهير شبكات الصرف الصحى استعداداً لعيد الأضحى المبارك

تابع اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أعمال التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك فى إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرص الشركة على ضمان انتظام واستدامة خدمات الصرف الصحى للمواطنين خلال فترة العيد.

رفع حالة الطوارئ

وأكد رئيس مياه الغربية أن الشركة تواصل تنفيذ خطة التطهير الدورية لشبكات الصرف الصحى وخطوط الانحدار والمطابق، من خلال الدفع بفرق الصيانة والتطهير وسيارات النافورى بمختلف المناطق، للتعامل الفورى مع أى تجمعات أو انسدادات قد تؤثر على كفاءة التشغيل، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأفرع ومحطات الصرف الصحى على مستوى المحافظة.

تطهير خطوط الصرف

وأوضح اللواء مهندس محمد عبدالفتاح أن أعمال التطهير تأتى ضمن خطة استباقية تستهدف الحفاظ على كفاءة الشبكات ومنع حدوث الطفوحات، خاصة خلال فترات الأعياد التى تشهد زيادة فى معدلات الإستخدام، مشيرًا إلى أن الشركة لا تدخر جهدًا في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتحقيق سرعة الاستجابة لكافة البلاغات والشكاوى.

كما شدد رئيس مياه الغربية على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية، مع استمرار الحملات الدورية للتطهير والصيانة الوقائية، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

الدفع بطواقم فنية

وأشار إلى أن الشركة تعمل وفق منظومة متكاملة وخطة تشغيلية دقيقة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بضرورة الإرتقاء بمستوى المرافق والخدمات الحيوية المقدمة للمواطنين.