من الدلتا إلى قلب سيناء.. جامعة طنطا تطلق قافلة طبية شاملة في العريش

أطلقت جامعة طنطا قافلة طبية شاملة إلى محافظة شمال سيناء، على مدار يومين متتاليين، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز الدور المجتمعي والوصول بالخدمات الطبية المتميزة إلى المناطق الحدودية والأكثر احتياجاً.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

تأتي القافلة تحت رعاية الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، وبالتعاون بين جامعة طنطا ومحافظة شمال سيناء، وبمشاركة فعالة من المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالعريش،، وبحضور الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الشبيني، مدير مستشفى الطوارئ الجامعي، وبمشاركة لفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي المعهد العالي بالعريش.

تحرك تنفيذي عاجل

أكد الدكتور محمد حسين أن هذه القافلة تأتي تفعيلاً للمبادرات الرئاسية لخدمة المواطنين وتطوير منظومة الرعاية الصحية، مؤكداً أن توجه جامعة طنطا نحو أهالينا في شمال سيناء هو واجب وطني نعتز به، مشيراً إلى أنه تم التنسيق بشكل كامل مع كافة الجهات الشريكة لضمان تقديم خدمة متكاملة تشمل الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان، مضيفاً أن الجامعة من خلال هذه القوافل إلى نقل الخبرات الطبية والكوادر المتخصصة بمستشفيات الجامعة إلى أبعد النقاط الجغرافية، دعماً لجهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتقديم حياة كريمة له في كافة ربوع الوطن، موجها الشكر للدكتور محمود سليم والدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية.

تحسين خدمات المواطنين

من جانبه، أوضح الدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تُعد القافلة رقم 29 لتي تطلقها الجامعة خارج النطاق الجغرافي لمحافظة الغربية، والثالثة لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعكس الاستراتيجية الطموحة للجامعة في التوسع الجغرافي لخدماتها الطبية والمجتمعية، مؤكدةً على دورها كمركز إشعاع تنموي يتخطى حدود إقليم الدلتا ليصل إلى قلب سيناء والمناطق الحدودية، تلبيةً لنداء الواجب الوطني، مضيفاً أن القافلة تم إعدادها لتشمل كافة التخصصات الطبية الحيوية، وتضمنت القافلة نخبة من الأساتذة والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الاستشارات الطبية للأهالي.

دعم القوافل الطبية



وكان إجمالي عدد الحالات التي تلقت الرعاية الطبية بالقافلة 1909 حالة، من ضمنها 140 حالة بقسم جراحة المخ والأعصاب، 143 بقسم الأطفال، و288 بقسم العظام ، و188 بقسم الجلدية، و211 بقسم الباطنة، و92 بقسم المسالك البولية، و149 بقسم الأنف والأذن والحنجرة، و75 بقسم الجراحة العامة، و106 بقسم الأمراض الصدرية، و52 بقسم النفسية والعصبية، و273 بقسم جراحة العيون، و73 بقسم القلب والأوعية الدموية، و119 بقسم النساء.